Боремся со страхом активностью — гороскоп на 1 октября

14-15 лунные сутки. Полнолуние в Овне усиливает эмоциональность и склонность к фантазиям, подпитывает мнительность, впечатлительность, веру в приметы и предчувствия.

Важно отделить пустые страхи от реальных угроз, а затем преодолеть инерцию и от переживаний перейти к делу. День подходит для завершения кропотливой работы, для очистки, проверки, отладки, настройки, профилактики. Условие успеха - контроль за эмоциями и привычками, а также соблюдение правил, технологий, рецептов, инструкций, графика, техники безопасности. Продуктивный день для медиков, химиков, технологов, кинологов, секретных и охранных служб.

Овен

Сегодня у Овнов есть повод для тревоги. Те или иные неприятные ощущения не исключаются вплоть до ночи. Возможна подозрительность, зависимость от чужих мнений, вера в приметы или предчувствия. Важно контролировать свои эмоции и чувственные капризы, отличать мнимые опасности от реальных. Энергию лучше направить на полезную работу, особенно, ликвидацию последних мелких проблем на ее финальном этапе.

Телец

Сегодня Тельцам не раз пригодится талант психолога или эмпата. Окружающие способны сказать вам куда больше своей мимикой или интонацией, чем словами и формальным поведением. Чтобы удался диалог, звезды советуют вам не перебивать собеседника, не пытаться шокировать его своей оригинальностью и не навязывать ему свое понимание обсуждаемой проблемы. День неплох для официального визита, важной встречи.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам придерживаться системных мер предосторожности, как технических, так и психологических. Исход усилий зависит не столько от смелости, мастерства или энтузиазма, сколько от дисциплины, умения вникать в детали и доводить дело до конца, соблюдения рецептуры, графика, технологий, правил гигиены, врачебных или иных предписаний. Может потребоваться выдержка, скрытность.

Рак

Для Раков этот день удачен, но многие Раки могут считать наоборот (особенно, если настроены романтично и легкомысленно). Главный подарок звезд сегодня заключен в предсказуемости событий и защите от крупных неприятностей, за счет надежного партнера, закона или багажа былого печального опыта. Если вы мечтаете о стремительном рывке вперед и чудесном избавлении от всех проблем, вас ждет разочарование.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам всюду поддерживать порядок. Создав хаос или разведя грязь, справиться с ситуацией будет значительно сложнее. Не помешает разграничение должностных полномочий и семейных обязанностей, четкое обозначение бытовых, профессиональных, этических, психологических границ. Лучше отказаться в этот день от легкомысленного беспорядочного общения, знакомств, развлечений, разъездов.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам положиться на судьбу. Чувствительные Девы могут доверять своему бессознательному началу: памяти, интуиции. Сработает привычка или старая примета. Эмоции и ощущения в этот день подтверждают (и даже заменяют) речи. Молчаливость, застенчивость, сложная предыстория событий или комплекс внешних обстоятельств помешают болтливости, но самое важное будет понятно без лишних слов.

Весы

Сегодня Весам не стоит рисковать, нарушая официальный алгоритм финансовых операций или заведенный порядок распоряжения имуществом. Это особенно важно, если ваше благосостояние зависит от сторонних или заемных средств, например, вы живете в кредит. Многие Весы будут чувствовать себя некомфортно из-за препятствий к открытому честному диалогу, непрозрачности чужих эмоций или скрытности чужих маневров.

Скорпион

Скорпионам день обеспечит стабильность. Остальное зависит от организации ваших дел, от баланса дурных и полезных привычек, от самочувствия и умения не реагировать на лишние внешние раздражители. Полезно заняться исправлением погрешностей в своей работе. Есть шанс получить накопительный эффект от прежних усилий, в последний момент выровнять чаши весов в долгом соревновании или в игре на выживание.

Стрелец

Сегодня звезды рекомендуют Стрельцам отложить индивидуальные начинания, а в текущих делах придерживаться скрытной тактики и проявить системную заботу о безопасности. Не помешает снизить внешнюю активность, перенести на другую дату развлечения и ответственные мероприятия. Не повредят меры профилактики в неблагоприятной обстановке, на фоне накопившейся усталости и при наличии хронических недомоганий.

Козерог

Сегодня судьба охотно помогает Козерогам в их планах и даже в капризах, что отнюдь не делает их авантюристами. Многие Козероги, напротив, станут излишне осторожными, так как их перестраховка будет вызвана негативным опытом прошлого. Неопытных Козерогов сдержат обстоятельства или старшие друзья. Звезды советуют не «тормозить» без причины и не откладывать намеченное, особенно, если близок финал дела.

Водолей

Водолеям стоит помнить, что для них это день явных либо завуалированных рисков. Согласие на уровне слов и идей будет сопровождаться отсутствием гармонии на уровне эмоций, нужд и привычек. Отдельную опасность представит внешняя или внутренняя инерция: удерживать вас на неверном пути может упрямство или неудачное стечение обстоятельств. Лучше отложить все значимые инициативы, в том числе, совместные.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам не сворачивать со знакомого пути и всячески стараться сохранить статус-кво. Ориентир может дать план, закон, договор, рекомендация профессионала, на духовном уровне – выстраданная истина. День усилит игру воображения и затруднит формальные коммуникации. Не стоит приступать к циклу интеллектуальных занятий, переговорам, оформлению документов, отправляться в долгий путь.