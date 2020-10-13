Какие женские имена притягивают к себе миллионеров

Женщины с какими именами могут выйти замуж на самых богатых мужчин?

Самое удачливое имя Елена. Женщин с таким именем рассудительные мужчины считают добрыми, отзывчивыми и в тоже время загадочными. Поэтому выбирают их в жены.

Второе почетное место занимает смелая, искренняя и вечно молодая Алиса. Успешные мужчины предпочитают видеть рядом собой женщин, которые выглядят младше своего возраста, поэтому выбирают Алису.

На третьей позиции находится Олеся. У мужчин это имя ассоциируется с невинностью и чистотой. На самом деле у такой женщины сильный характер. Она отлично справляется по хозяйству и становятся крепкой опорой для мужа.

Четвертое место занимает Ксения — женщина с мощной энергетикой. Она прекрасна, неотразима и любима мужчинами.

На пятом месте Мила. Представители сильного пола любят нежных и беззащитных женских натур, названных этим именем.