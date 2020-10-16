Крест судьбы Козерога

Звезды предопределяют основные вехи нашего земного пути в зависимости от знака зодиака, под которым человек рождается.

Сегодня поговорим о том, что наметила Судьба для Козерога.

Козерог (22.12 – 20.01), относится к стихии Земли, управляется Сатурном. Счастливыми числами являются: 3, 5, 7, 8 и все, кратные 8. Самые удачные дни для представителя этого знака – вторник и суббота, а самое благоприятное время в году: конец апреля – начало мая и конец августа – начало сентября, а также зимние месяцы. На эти периоды стоит планировать важные события в жизни. Если рассматривать судьбоносные годы с точки зрения возраста, то для Козерога это: 28, 35, 42 и 56 лет. Также астрологи вычислили ближайшие благоприятные годы для Козерога: 2021, 2023, 2028, 2030.

Если рассматривать судьбу Козерогов глобально, то она достаточно непростая, с большим количеством жизненных уроков. Сатурн, который управляет знаком, с одной стороны, посылает Козерогу много испытаний, с другой, наделяет его большим арсеналом ресурсов, который помогает все это успешно преодолеть. Поскольку Сатурн – планета мудрости, его подопечный часто кажется окружающим умудренным опытом даже в весьма молодом возрасте. Основными качествами, которыми обладает каждый представитель знака, являются требовательность к себе и окружающим, самообладание и нацеленность на результат.

Козерог – карьерист, в широком смысле слова. Он готов пожертвовать удовольствиями молодости, чтобы доказать себе и другим, что добился многого, неважно какой сферы жизни это будет касаться. Козерогу важно быть успешным, поэтому он вкладывается в свои достижения.

Серьезным минусом в характере Козерога является его разделение мира и людей на «черное и белое». Полутонов для него не существует. А поскольку свое мнение Козерог считает единственно правильным, а себя – компетентным по всем вопросам, то иногда с ним бывает невозможно договориться. Любое свое мнение Козерог четко обоснует и подтвердит фактами, поэтому часто даже не стоит начинать спор.

С точки зрения Судьбы, смысл жизни Козерога – добиться максимально высокого профессионализма в своей сфере деятельности, а в духовном плане – научиться уважать других и прислушиваться к мнению авторитетных людей.

Если вы – Козерог, используйте ресурсы, данные вам от рождения и добивайтесь успеха.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог