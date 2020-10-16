Как закончится високосный год для каждого знака зодиака

Астрологи сделали предсказание до конца 2020 года для всех знаков зодиака.

До конца 2020 года Близнецов ждет много изменений, особенно в общении с другими людьми. Это время станет для представителей знака проверкой на прочность. Судьба готовит для них немало испытаний, однако это не означает, что Близнецов ожидает что-то плохое. Все в точности наоборот. Трудности сделают их сильнее, позволят осознать, кто в ближнем окружение для них друг, а кто – нет. Близнецы могут чувствовать себя некомфортно в тех отношениях, в которые они сейчас вовлечены. Это может быть связано с работой или с личной жизнью. Представители знака чувствуют себя неуверенно, они не получают того уважения или любви, которых заслуживают. Кажется, что отношения ведут не туда, или на работе все идет не по плану. Такая ситуация изменится ближе к концу года, Близнецы перестанут полагаться на других людей, на деньги других людей и станут намного самостоятельнее и увереннее в себе.До конца года какие-то отношения будут разрушены, но не стоит относиться к этому как к чему-то плохому. Это шанс для Близнецов изменить свою жизнь в лучшую сторону и избавиться от людей, которые пользовались добротой и дружбой Близнецов. «Сделать лимонад из лимонов» — девиз представителей знака до конца 2020 года. Женщинам-Близнецам до конца года нужно заняться своей женственностью и привести в баланс мужскую и женскую энергию. Когда это произойдет, Близнецы почувствуют прилив сил, вдохновения и желания заниматься чем-то творческим.

Рыбам предстоит много работы до конца года. Есть очень хорошие шансы преуспеть, продвинуться по карьере, вывести свой бизнес на новый уровень. Однако для этого придется приложить немало усилий. Если Рыбы уже нашли свою работу мечты, то им стоит упорно двигаться в выбранном направлении. Если же этого еще не произошло, то звезды сделают все возможное, чтобы направить Рыб к их предназначению. Это может означать и то, что кто-то потеряет работу. Но это лишь новый шанс добиться чего-то большего.Для многих будет период неопределенности, когда будет буквально тяжело сосредоточиться на работе. Это связано с тем, что управляющая планета Рыб — Нептун — будет находиться в ретроградном движении. В этот период не стоит отчаиваться, а лучше ззаняться собой, своим образованием, пройти курсы или повышение квалификации.

Для Весов конец года не будет легким периодом. Многие почувствуют себя некомфортно, будет накатывать плохое настроение, возможно даже проявление депрессии. Некоторые будут чувствовать себя несчастными. Астролог советует не зацикливаться на негативных мыслях. Конец года будет для всех знаков зодиака непростым временем и никак не скажется особенно тяжело на Весах. Найти выход из депрессивного состояния Весы могут только сами. Любой опыт обязательно обернется чем-то положительным для Весов. Астролог уверена, что к концу года многие представители знака могут влюбиться, встретить первую любовь или привнести в свои отношения больше романтики. Иначе будут выстраиваться отношения с друзьями и близкими. Будет больше понимания, поддержки и доверия. Предсказательница советует Весам попробовать себя в писательстве. По ее мнению, креатив поможет справиться со многими проблемами. Если перенести на бумагу свои переживания, то можно иначе на них взглянуть. Астролог напомнила, что лучшие поэты, авторы песен и писатели были Весами.

Стрельцы почувствуют себя загнанными в угол. На самом деле, в этом будут виноваты сами представители знака зодиака, так как до конца года они взвалят на себя много работы и совершенно забудут о том, что нужно отдыхать и веселиться. В жизни Стрельцов станет слишком много дисциплины, рутины и контроля. К такому они придут так, как почувствуют себя «детьми». Будет ощущение, что пора взрослеть. Поэтому многие Стрельцы пересмотрят свои ежедневные привычки, рацион, отношение к работе и тому подобное. С одной стороны, это поможет им выйти на качественно новый уровень жизни, но с другой стороны — они почувствуют себя опустошенными из-за большой нагрузки.Многие Стрельцы поймут, что люди могут откровенно их использовать: это может казаться как денег, так и отношений. Но скорее всего это будет связано с финансовой стороной вопроса. Это понимание позволит Стрельцам восстановить справедливость или разорвать отношение с теми, кто перешел границы дозволенного. Этот непростой период сделает Стрельцов более уверенными в себе. Представители знака поймут, чего они на самом деле заслуживают.

Девы будут больше всего на свете мечтать о счастливых отношениях. Представители знака до конца года будут размышлять о любви, семье, детях и станут искать того, кто поможет им осуществить эти мечты. В последнее время многие Девы прошли тяжелое испытание в любви: это могло быть предательство, ссоры, непонимание, тяжелый разрыв или же из их отношений ушла страсть. Девы стремятся к любви и семье, но их может пугать предыдущий неудачный опыт.К концу года личные отношения и общение с семьей Дев значительно улучшатся. Представители знака с оптимизмом взглянут на свою жизнь, они смогут найти цель, к которой захочется стремиться. Однако над отношениями с партнером придется много работать, чтобы они стали такими, как в мечтах.

Карьера станет главным вопросом для Львов до конца года. Некоторые из них примут рискованные решение, благодаря которым их заметит руководство или даже получится получить повышение. Те же Львы, у кого нет работы, могут стать самозанятыми и уйти во фриланс. Этот риск будет оправдан и Львы действительно смогут перейти на другой уровень в своей карьере или начать собственный бизнес.Многие Львы могли почувствовать себя угнетенными из-за рутины на работе или испытать ощущение некоторой «несвободы» дома. Кто-то держится за отношения или работы, так как боятся лишиться их, но уже давно не чувствует себя счастливым. Звезды советуют быть смелее и изменить эту ситуацию. Львы решатся на изменения, какими бы рисковыми они не казались. Но этот риск не будет необдуманными, как раз наоборот, представители знака планируют эти изменения уже некоторое время. Все усилия окупятся.

Раки оказались связаны каким-то обязательством. Многие представители знака убеждают себя в том, что эта ситуация их устраивает и все так, как они хотят, но ощущение как будто они находятся в заключении никуда не уходит. Раки отдают много энергии другим людям: заботятся о них, помогают им безвозмездно – и из-за этого чувствуют себя плохо, так как им хочется освободиться от этих «обязанностей». Возможно, что в жизни Раков есть люди, которые пытаются воспользоваться их добротой или распускают о них слухи. До конца года взгляд Раков прояснится и они увидят, что это за люди.К концу года можно ожидать изменения финансовой ситуации и успеха в работе. Но с этим успехом в жизни Раков могут появиться в жизни и злые, алчные люди. Лучше держаться хороших проверенных друзей. Будут и позитивные изменения. Раков ждут новые контракты и финансовый успех. И хотя в жизни будут те, кто решит воспользоваться успехом Раков, будут и те, кто поддержит их и поможет в сложной ситуации.

Для Козерогов, которые обычно стремятся к стабильности и материальному благополучию, начнется период «проверки веры». Будет сложно понять правильное ли направление они выбрали, к какой цели они идут. Все как будто в тумане. Козерогам будет казаться, что они движутся по кругу. Из-за этого кто-то может окунуться в депрессию, но на самом деле это время для того, чтобы проявить упорство и продолжить движение, пусть и в тумане.В итоге Козероги могут прийти к такому, о чем даже и не мечтали. Главное верить в себя, трудиться и в какой-то мере положиться на судьбу.

Скорпионы могут столкнуться с непростой ситуацией. Они привыкли держать эмоции в себе и не давать никому даже малейшего представления о том, что они чувствуют. Но к концу года все эти скрытые эмоции могут вырваться наружу, а к ним может добавиться паранойя, ощущение, что их кто-то обманывает, и сомнения в близких. Совсем не обязательно, что так будет на самом деле, но если есть хоть малейшие подозрения, стоит проверить информацию. В противном случае астролог советует Скорпионам обратиться за помощью психолога.Это будет хорошее время для того, чтобы понять, что Скорпионы на самом деле хотят от жизни, к чему им стремиться, каким человеком они хотят стать. Кроме этого Скорпионы поймут, кому они могут доверять, а кому нет. Многие сконцентрируются на работе и финансах. Скорпионы могут создать крепкий союз. Речь может идти об отношениях на работе с кем-то, кто занимает высокую должность. Возможен невероятный финансовый успех к концу года.

Водолеев ожидает счастливый и удачный период. Наконец-то окупится вся тяжелая работа, которая проводилась весь год. Многие получат повышение на работе или серьезную прибавку к зарплате. При этом, если Водолеи отдавали много энергии работе, то они увидят результат своих трудов. Если же они посвящали себя семье, то будут положительные изменения в этом направлении.

Тельцы до конца 2020 года решатся на изменения во внешности. Кто-то полностью сменит имидж, кто-то решится на смену гардероба, а кто решит пойти в спортивный зал. Многим Тельцам будет казаться, что они отстают, что они должны быть на совершенно другом жизненном уровне. Все трансформации будут связаны с этими представлениями: «Как я хочу жить». Поэтому совершенно не удивительно, если кто-то сменит машину на более дорогую или переедет в квартиру просторнее.Представители этого знака к Новому году почувствуют себя увереннее. Тельцы переходят на тот этап жизни, когда для них очень важно, сколько они зарабатывают и какой у них статус. Многие стремятся к грандиозным изменениям в карьере, но для этого придется поработать, возможно заняться своим образованием, записаться на курсы повышения квалификации. Все изменения в жизни Тельцов будет очень положительными.

Овнам стоит обратить внимание на их работу. Может быть так, что условия их работы сдерживают амбиции Овна, не дают проявить себя. Если это действительно так, то стоит задуматься о смене работы. В жизни Овнов может быть много контроля, страха, зависти, токсичных отношений. Это приводит к ссорам, агрессии, депрессии и угнетенному состоянию. Такая тенденция сохранится для Овнов до конца года.Для того, чтобы успокоить свои эмоции, Овны могут попробовать медитацию, занятия йогой или же стоит обратиться к религии. Многие изменят свое отношение к изотерики и астрологии. Предсказательница советует Овнам пересмотреть свои отношения или условия работы и не бояться уйти от того, что приносит только негатив.Возможно некое финансовое поощрение, но он будет в том случае, если Овны сделали большой прорыв в этом году в своей карьере.