Ваш путь богатства по дате рождения

Давайте немножко «поколдуем», углубляясь в нумерологию.

С помощью нехитрых математических манипуляций вы сможете определить свое персональное число богатства. Возможно, это вам поможет работать над своими ошибками, дабы достичь денежного успеха! Все, что вам нужно, это сложить все цифры своей даты рождения.

Для примера возьмем абсолютно любую дату. Например, 01.01.1992 г. Складываем все цифры: 0+1+0+1+1+9+9+2=23. Цифры полученного двузначного числа тоже складываем: 2+3=5.

Ваше число 5, смотрите характеристику ниже. Внимание! Если у вас получилось число 11 или 22, сокращать их не надо!

Ваше персональное число богатства

Одиннадцать

У вас хорошая интуиция, которая помогает вам избегать неприятности и добиваться успеха. Хороших результатов вы можете добиться в работе общественного деятеля, дипломата, в политике. Важно только быть бескорыстным и честным, не проявлять эгоизм и лживость. Ваш талисман – фигурка лестницы, ведущей вверх.

Двадцать два

Из вас получится хороший творец, архитектор, управленец. В принципе, ваша дата рождения позволяет вам выбирать любые направления в профессии, и занимать высокие должности. Достичь успеха и богатства вам могут мешать нервозность, ваше желание в самом начале карьеры быть в верхах, хвастовство. Не торопитесь, занимайтесь тем, что вам по силам. Ваш талисман – фигурка дракона.

Единица

Вы настоящий лидер, у вас завышенные амбиции, что вам позволяет занимать руководящие должности. Успеха и богатства вы добьетесь, если будете вести активный образ жизни, стоит только обзавестись чувством юмора, чтобы избежать многих неприятных ситуаций. Вы уверены в себе, целеустремленны, у вас есть сила духа, но часто людям с числом 1 присущи и такие качества, как лень, хвастовство, эгоизм. Ваш талисман – фигурки драконов, хищных птиц, солнца.

Двойка

Вы командный игрок, и у вас есть качества, которые вам помогают – добродушие, общительность, уважение к людям. Стоит развить в себе дипломатические качества. Огромный успех можно получить в семейном бизнесе. Кстати, специалисты рекомендуют научиться ставить подпись двумя пальцами – это приносит успех. Внимательнее со своей робостью, обидчивостью и чувствительностью, они тянут назад. Ваш талисман – неразменные деньги и монетки.

Тройка

Вы по жизни везунчик, и буквально примагничиваете в свою жизнь процветание и богатство. Чаще пользуйтесь своей интуицией, проявляйте навыки лидера. У вас есть дар убеждения, что помогает вам руководить людьми. Опасайтесь воды, она негативно сказывается на энергии богатства, держитесь подальше от водоемов. Стоит бороться с чрезмерной болтливостью, заниженной самооценкой и ревностью. Ваши талисманы – фигурки дракона или орла.

Четверка

Вы очень внимательны к мелочам, у вас хорошо развит интеллект, но вам стоит научиться распоряжаться деньгами и быть ответственнее. Внесите в свою жизнь больше физического труда, а вот от азартных игр вам лучше держаться подальше. Откажитесь от критики в адрес других, научитесь проявлять терпение. Ваш талисман – фигурка черепахи, косички, заплетенные из натуральных нитей.

Пятерка

Вы любите разнообразие, нетерпеливы и активны. Чтобы получить путь к богатству, вам нужно найти работу с четким графиком. Не отказывайтесь от помощи окружающих, ваша общительность способствует обретению рядом надежных партнеров. Любые плохие привычки закрывают ваш денежный поток. Стоит так же бороться с эгоизмом, равнодушием и безответственностью, чтобы достичь процветания. Ваш талисман – неразменные монетки, а так же символ вашего знака зодиака.

Шестерка

Вы открытый человек, дружелюбный, чтобы деньги шли к вам, нужно создать вокруг себя позитив, настроение и комфорт. Самое лучшее для вашего процветания – семейный бизнес, работа учителем или медиком. Боритесь с упрямством, гордыней, равнодушием и желанием подавлять окружающих. Ваши талисманы – фигурка птицы, амулеты процветания и богатства по фэн-шуй.

Семерка

Оптимизм, наблюдательность, склонность к одиночеству. Избегайте физического труда, он не принесет вам успеха. Ваш конек – работа, связанная со сбором информации. Используйте свою интуицию и уравновешенный характер, чтобы достичь процветания. Боритесь со своей скрытностью, склонностью к меланхолии, нетерпением, а так же пагубными пристрастиями. Ваши талисманы: красная нить, амулеты от порчи и сглаза.

Восьмерка

Научитесь быть лидером, у вас есть к этому все задатки. Поток денежной энергетики у вас зависит от того, как вы работаете. Вы прирожденный бизнесмен, однако, чтобы встать на ноги, вам придется долго и упорно работать. Работоспособный, целеустремленный, общительный. Будьте внимательнее к своему здоровью, боритесь с нетерпимостью и завышенными амбициями. Не пускайтесь в расточительство, но и не будьте жадным. Ваш талисман – руны.

Девятка

У вас высокий интеллект и множество талантов. Научитесь быть терпимее к окружающим и начните развиваться в области некоммерческих организаций. Материальное и моральное удовлетворение вам принесет работа, направленная на благополучие людей. Боритесь со злостью, нерешительностью, недостатком силы духа, резкими перепадами настроения. Ваш

талисман – самодельные фигурки кукол, браслеты и кольца.