Пришло время исполнять свои мечты — гороскоп на 24 октября

8-9 лунные сутки. Сегодня Луна в Водолее поддерживает всеобщий интерес к новостям и дискуссиям, но не советует увлекаться домыслами и преждевременными выводами.

Там, где есть подходящий фронт задач, рекомендуется не разговаривать, а действовать, например, продолжать тренировку или эксперимент. Именно в этом, а не в досужих разговорах, будет заключаться истинная полезная работа на будущее. День поощряет техническую изобретательность, побуждает активнее отрабатывать новые приемы или заниматься усовершенствованием старого ремонтопригодного оборудования. Желательно быть в команде или действовать на общее благо.

Овен

Овнам не стоит увлекаться муссированием новостей, если есть повод действовать. Вдвойне критична для дружеского обсуждения тема денег (например, финансирования дальнейшей деятельности вашей группы). У многих Овнов сегодня будет шанс еще раз послужить общему делу личной энергией - или, наоборот, опереться на друзей при решении своих застарелых проблем. Это удачные сутки для повторного эксперимента.

Телец

Сегодня звезды приглашают Тельцов проникнуться духом новаторства, поработать на свое персональное будущее или на коллективный прогресс. Не обязательно стартовать при этом с нуля: многим Тельцам будет достаточно припомнить свои оригинальные, но«сырые» замыслы и вернуться к отложенному эксперименту, вооружившись новым опытом. Чем необычнее идея, тем быстрее найдутся помощники или сочувствующие.

Близнецы

Близнецам сегодня стоит сделать что-то для расширения своих будущих горизонтов. Возможностей будет немного - но звезды подсказывают, что затруднения временны, и советуют пока делать то, что получается. Если собственные планы заморожены, вы можете помочь своим друзьям или принять посильное участие в прогрессивно ориентированном коллективном проекте. Удачный момент для небольшой разведки, разминки.

Рак

Сегодня в споре индивидуального и социального для Раков побеждает второе. Звезды советуют не сопротивляться этой тенденции, иначе выходные пройдут не слишком удачно: противопоставив себя группе, вы рискуете остаться в одиночестве. Зато влившись в нее и поставив свои привычки на второе место после общих нужд, вы получите шанс использовать в своих личных целях некоторые коллективные возможности.

Лев

Сегодня звезды предлагают Львам жить активной социальной жизнью, но у многих представителей знака нет для этого возможностей. Не исключено, что все, на что вы будете способны в выходные - роль наблюдателя и комментатора событий в своем узком кругу. Если у вас много энергии, лучше направить ее в знакомое дружеское сотрудничество, не время начинать что-то с нуля или продвигать свои личные интересы.

Дева

Для Дев эти выходные не связаны с полным покоем. Весьма вероятны необычные хлопоты, начало которым уже было положено ранее. Возможно, вам придется помочь родным, решить проблемы друзей или коллег, повозиться с питомцами, провести повторный эксперимент в бизнесе или потренироваться в новом виде работ. Время, потраченное таким образом, не станет потерянным: вскоре сегодняшние труды станут рутиной.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам сделать ставку на умеренно активный отдых. Не повредит физическая разминка, смена обстановки, творческое необычное занятие вместе с друзьями или детьми. Нежелательно тратить много денег. Не стоит злоупотреблять инициативой в любви: комплекс обстоятельств или собственный настрой помешают раскрытию ваших лучших черт, вы можете быть излишне осторожны или стеснительны.

Скорпион

Сегодня жизнь вновь теснит давние привычки Скорпионов, в том числе, бытовые. Не лучший момент для деликатной просьбы, интимной беседы, попытки переубедить друзей или близких. День подходит для очередного шага к ломке многолетнего уклада, принимающей все более прочный и необратимый характер. Хорошо тестировать новое оборудование, ремонтировать старые вещи, расчищать место для скорых обновлений.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам заниматься лишь нестандартными задачами, не бояться начать или продолжить интересный эксперимент. Вплоть до ночи можно рассчитывать на активное дружелюбное окружение: расторопных помощников и попутчиков, единомышленников по игре или хобби. Не исключено, что вскоре они составят костяк вашей будущей команды, а совместные оригинальные находки прочно войдут в обиход.

Козерог

Козерогам лучше не планировать на этот день важные начинания и радикальный разворот к новому направлению. Обстановка подходит лишь для отдельных деловых, бытовых и финансовых экспромтов. Не стоит рушить основы, кардинально менять весь деловой курс или жизненный уклад. Хорошо экспериментировать и проявлять изобретательность там, где стандартные подходы не дали эффекта или невозможны в принципе.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше меньше говорить и больше действовать, а свою энергию и изобретательность направить в уже знакомые дела. День подходит для продолжения обновлений и (или) ремонтных работ в доме. Приветствуется умеренная активность, не повредит поездка, прогулка, разминка. Лучший стимул к движению - стремление реализовать свой личный каприз, а заодно помочь своим друзьям, родне или соседям.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам забыть про стандарты и рутину: попытка следовать знакомым правилам и схемам будет регулярно заводить в тупик. Лучше сделать ставку на вдохновение, эксперимент и обновление. Неординарные приемы и подходы можно подсмотреть у друзей или на тематических ресурсах в Сети. Решив сломать шаблон, вы легко решите задачу, которая казалась вам опасной, трудоемкой или затратной.