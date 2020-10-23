Астролог рассказала о всех «подводных камнях» ретроградного Меркурия

Почему в период смены планетарного движения дела идут так плохо, ничего не получается, а от любых начинаний сплошной негатив?

У астрологов есть объяснение на этот случай — ретроградный Меркурий. Именно он вставляет вам палки в колеса с 15 октября по 3 ноября 2020 года.

Звезды серьезно влияют на жизнь людей, убеждены астрологи. Они могут сказаться на характере, психологическом и физическом здоровье человека. Даже самые успешные жители планеты Земля пользуются советами и прогнозами астрологов, опираясь на них, планируют бизнес, рождение детей и свадьбы.

Безусловно многое зависит от самого человека, и не стоит во всем полагаться на помощь извне. Однако некоторые астрологические советы, по мнению приверженцев этого учения, работают и помогают решить подчас неразрешимые жизненные ситуации.

Ретроградный Меркурий, кто ты?

Известно, что планеты движутся вокруг Солнца в определенном направлении и с определенной скоростью. Но иногда небесные тела, как кажется наблюдателю с Земли, кардинально меняют ход и начинают «пятиться», двигаться в другую сторону. В астрологии это явление называется «ретроградностью».

«Астрологи рассматривают движение планет с точки зрения земного наблюдателя. Все планеты имеют разную скорость, Земля является такой же планетой, которая движется вокруг Солнца. И с земной поверхности нам кажется, что иногда планеты замедляются и разворачиваются в обратную сторону. На самом деле это совершенно не так, это иллюзия, связанная с нашим местоположением в этой Вселенной», — рассказывает астролог Татьяна Орлова.

Тем не менее все живые существа в той или иной степени ощущают на себе все космические явления и изменения привычного хода вещей. По словам Орловой, ретроградности подвержены все планеты кроме Солнца и Луны, а именно в этот момент на жителей Земли активно воздействует ретроградный Меркурий.

«Сейчас мы с вами переживаем период ретроградного Меркурия, который начался у нас 14 октября и развернется планета в свое нормальное директное прямое движение уже 3 ноября. Тем не менее на данный момент многие заметили, что дела идут не так, как обычно. Требуется больше времени на организацию различных процессов, бывают задержки, перемены в расписании, ошибки в документах. Мы часто наблюдаем подобные явления, когда Меркурий ретрограден», — отмечает Орлова.

Это связано с тем, что в астрологии работает некий символизм. То есть, когда планета идет директно, с хорошей скоростью, тогда и тела, управляемые этой планетой, движутся точно так же, последовательно и без промедлений. Но когда планета как бы разворачивается, то и дела идут за ней.

«И вот, казалось бы, не так давно начатая работа, бизнес, вдруг пошли не так. И ретроградность на символическом языке означает "возращение к исходной позиции". На самом деле существуют целые петли ретроградности, то есть астрологи рассматривают ретроградные планеты не только с точки зрения момента, когда планета развернулась, но немножко раньше. Потому что затрагиваются процессы, довольно длительные, и планета сначала идет прямо, затем разворачивается, потом через какое-то время, возвращается в прямое движение. И за это время одну и ту же точку в зодиаке планета может проходить три раза», — рассказывает специалист.

Вперед в прошлое

Девиз ретроградного Меркурия — возврат к прошлому. Это в целом одна из положительных сторон явления, поскольку в период обратного движения ближайшей к Солнцу планеты можно решить начатые ранее, но по какой-то причине брошенные дела. Это самое подходящее время для наведения порядка в документах, исправления ошибок — причем как в делах, так и в отношениях.

«Ретроградный Меркурий обращает нас в прошлое, и именно сейчас до 3 ноября мы можем этот взгляд в прошлое реализовать, вернуться к тому, что оказалось не реализовано и кануло в Лету. Но что касается новых дел и новых процессов, особенно связанных с оформлением документов, работой с цифрами, с информацией, обучение, продажи, то ретроградный Меркурий — не лучшее время. Новые дела сейчас будут идти довольно сложно с проблемами, задержками и неувязками», — предупреждает астролог.

В это время не стоит начинать бизнес, устраиваться на новую работу. Если же это все-таки необходимо, нужно учесть все нюансы, узнать все подробности и детали, чтобы впоследствии решение не вылилось в ошибку. В период ретроградного Меркурия велика вероятность, что работодатель может скрыть что-то важное, либо забыть рассказать.

Не стоит сейчас покупать технику и электронику: могут возникнуть проблемы по технической части, или же вы просто поймете, что выбрали не то, а исправить ситуацию уже не получится. Если техника жизненно необходима, то астролог, опять же, советует собрать как можно больше информации, неторопливо во всем разобраться, чтобы свести к минимуму риск ошибки.

«Не желательно также начинать лечение и делать операции. На врачей Меркурий влияет тоже серьезно, и даже хороший доктор может допустить ошибку. Если есть возможность подождать, то подождите до того, как планета развернется и пойдет уже нормально и прямо», — добавила специалист.

Дела сердечные

В астрологии каждая планет имеет свою половую принадлежность, рассказывает Татьяна Орлова. Меркурий же является планетой унисекс, которая может обладать и женскими, и мужскими чертами, поэтому на отношения любовного характера Меркурий влияет незначительно

«Любовная сфера в целом для Меркурия не свойственна, тем не менее, если вы познакомились с интересным человеком мужского или женского пола на ретроградном Меркурии, не следует сразу радоваться. Потому что могут быть сюрпризы, может всплыть информация, которая поменяет ваше мнение о новом знакомом. Поэтому в это время не нужно торопиться с регистрацией отношений, с совместным проживанием. Не потому что Меркурий как-то влияет на чувства, а потому что вы можете упустить из виду какие-то важные особенности и привычки этого человека», — отмечает Орлова.

Причем ситуация может быть даже самой глупой и заключаться в банальном недопонимании. К примеру, то, что для вас естественно, может оказаться шокирующим для нового знакомого и потенциального партнера.Человек может поторопиться с суждением и поставить крест на отношениях лишь из-за того, что просто неправильно истолковал ваши поступки или слова. За словами в период ретроградного Меркурия в целом нужно тщательно следить, потому что в это время любая случайная фраза может сильно навредить отношениям.

«Зато сейчас имеет смысл вспомнить старые связи, если вы, например, хотите вернуть человека, с которым расстались, то идеально делать это именно сейчас пока Меркурий дает такую возможность — вернуться к старому и решить прошлые недопонимания», — добавила астролог.

Рекомендации женщинам

Астролог Татьяна Орлова не рекомендует в ретроградный Меркурий начинать какие-либо ранее не освоенные косметологические процедуры. Также не стоит пробовать новые прически, способы окрашивания, и в целом менять цвет волос, поскольку велик риск разочароваться.

«Не стоит строить больших планов на будущее со своим молодым человеком, но вы можете напомнить ему об обязательствах, которые он когда-то на себя взял и не выполнил. Например, он обещал вам что-то сделать, что-то купить, куда-то с вами съездить, что-то починить. Об этом стоит напомнить ему в ближайшие дни, потому что именно сейчас велика вероятность, что вы получите от мужчины желаемое довольно быстро», — советует Орлова.

Рекомендации мужчинам

Ретроградный Меркурий для представителей сильного пола — шанс вернуть бывшую возлюбленную, которую когда-то давно обидели. Отношения могут заиграть с новой силой. Также стоит решить все брошенные «на потом» дела, чтобы со спокойной душой идти к новым достижениям.

«Старайтесь не давать женщинам лишних обещаний, потому что, когда окажется, что вы не можете или не хотите их выполнять, могут возникнуть неприятные ситуации. И, конечно, универсальная рекомендация на ретроградный Меркурий — все-таки завершить старые дела, которые требуют вашего внимания и висят на вас тяжелом грузом. Тогда после того, как Меркурий развернется, вы уже с новыми силами, без ненужных обязательств и тормозов пойдете к новой цели», — добавила в заключение астролог.