9 счастливых имен для «зимних» девочек

Многие родители при выборе имени обращают внимание не только на звучание, но значение имени.

Специалисты по именам отмечают, что время рождения играет огромную роль и отражается на характере ребенка. Принято считать, что те, кто рожден зимой, более собран и обладает большой силой воли. Для компенсации жесткости характера специалисты рекомендуют выбирать нежные и мягкие имена.Самыми подходящими определены такие имена: Марина, Вероника, Маргарита, Полина, Юлия.

В этот список также можно внести имя Татьяна, Алена, Арина и Ангелина.

Марина

Происходит от латинского слова «морской». Марина, которая родилась зимой, обладает легким характером и проявляет мягкость в общении. Характерные черты Марин – подвижность и жизнерадостность.

Вероника

Девочки с этим именем во всем стремятся побеждать, так их имя переводятся как «приносящая победу». Специалисты отмечают, что зимние черты характера в сочетании с этим именем принесут успех ребенку. Однако Вероника может злоупотреблять своими лидерскими качествами.

Маргарита

Имя переводится с греческого языка как «жемчужина». Обладательницы имени упрямы, грациозны и подвижны. Маргариту привлекают необычные профессии: она может стать как инженером, так и руководителем.

Полина

Имя, которое происходит от имени бога Аполлона, наделит такого ребенка добротой и честностью. Полина не будет плести интриги, а хороший вкус позволит ей быть в центре внимания.

Юлия

Имя переводится как «пушистая». Юлии обычно обладают мягким характером, добрый и общительны. Самая важная вещь в жизни Юлии – это семья, поэтому она будет всегда стремится к семейному счастью.