Какие испытания мужские знаки устраивают своим любимым

В новых отношениях не только женщины, но и мужчины периодически испытывают своих избранников. Зная знак зодиака нового знакомого, вы сможете заранее подготовиться к проверке и пройти ее с честью.

Овну важна предсказуемость и размеренность. Он будет проверять вас на честность даже в мелочах и требовать отчета где вы и чем заняты. А еще Овну принципиально, чтобы женщина вела себя так, как он себе это представляет. Если вы сделаете что-то не по его сценарию, отношения могут потерпеть крах.

Телец не любит экспериментов и проверок, поэтому испытания избранницам устраивает крайне редко, он тихо наблюдает. Со своей стороны женщине важно знать, что чем более стабильным будет ее поведение и внешний вид, тем спокойнее будут развиваться отношения с Тельцом.

Близнецы – самый «загадочный» знак, поэтому будут испытывать неизвестностью: они могут долго скрывать место работы, друзей или какие-то привычки. Как ни удивительно, лучший способ понравиться Близнецам – заинтриговать их собственной загадочностью.

Рак очень боится, что его обидят или «бросят», поэтому проверять может долго и тщательно. Излюбленный способ – создание искусственных проблем, которые вам придется решать под пристальным присмотром Рака, чтобы завоевать его доверие.

Лев обожает быть в центре внимания, поэтому и женщина должна быть отчасти его украшением. Но здесь есть тонкая грань: она не должна затмевать самого Льва, а скромно блистать в его тени. Если вам это удастся – он будет носить вас на руках.

Дева – известный перфекционист, поэтому вы будете жить в условиях проверки первое время постоянно. Она должна убедиться, что вы также любите порядок, ведете здоровый образ жизни, не опаздываете и разделяете все ее основные принципы. Если это не про вас – бегите сразу.

Весам крайне важно внешнее впечатление, поэтому, сначала вам важно пройти проверку первым свиданием. И дальше вам необходимо тщательно следить за своим внешним видом и гардеробом, чтобы не разочаровать Весы. А вот выдержите ли вы проверку длинною в жизнь, решать только вам.

Скорпион – крайне подозрителен и обязательно испытает женщину на надежность. Учитывая, что он – прекрасный актер и умеет контролировать эмоции, Скорпион может разыграть целый спектакль о «своей сложной жизненной ситуации» и наблюдать, как вы будете его спасать и будете ли.

Стрелец больше всего ценит свободу, и проверка будет связана с вашей реакцией на это. Он будет отдаляться, иногда исчезать на некоторое время и ждать, как вы отреагируете и сколько вопросов зададите. Даже если вы не подадите вида, что вас это задевает, не надейтесь, что в будущем его поведение изменится.

Козерогу важна стабильность и верность. Он будет проверять вас, требуя детальной информации обо всем, что происходит в вашей жизни. С одной стороны, ему важно понять, насколько вы терпеливы, с другой – можно ли на вас положиться.

Водолей часто непредсказуем и ему важна реакция женщины на его, иногда неординарные, поступки и подарки. Если вы хотите быть с этим мужчиной, реагируйте если не радостно, то хотя бы спокойно на все его выходки.

Рыбы интуитивно сразу понимают, с кем имеют дело, но поскольку мужчины этого знака часто достаточно слабы эмоционально, они хотят видеть рядом сильную и самодостаточную женщину. Именно такие качества вам необходимо будет проявить, чтобы пройти проверку.

Используйте подсказки астрологов и завоевывайте мужчин.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог