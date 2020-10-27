Почему нас преследуют неудачи

«Почему с нами происходят плохие события? Чем мы это заслужили?» – этот вопрос задают те, кто сталкивается с чередой неудачам и бед.

И хотя многие современные учения говорят о том, что беды «просто случаются» и нужно научиться переживать сложные времена, ответы на такие вопросы все-таки есть.

Начнем с не самых «приятных» версия – происходящее есть ответ Вселенной за причиненное когда-то зло. И, внимание, может так получиться, что человек сейчас живет правильно и по закону, но… расплачиваться все равно придется, даже если это деяние было совершенно в прошлом воплощении. Однако не все так печально. Карма – не предопределенность, а соприкосновение с тем, что было не принято и не осознанно. Начав анализировать свое поведение и мысли, можно найти много ответов и ситуация поменяется.

Кроме того, при внимательном и подробном анализе можно найти тот самый поступок или действие, которое было совершено уже в этом воплощении и которое могло вызвать цепочку неприятностей. Это может происходить из-за, например, стыда за свое поведение, а неприятности – способ себя наказать. Вариаций проявиться у кармы очень много.

Также не стоит забывать о неприятностях-испытаниях. Бывает так, что мы «заказываем» себе какое-то качество, например, хочется прокачать силу, выносливость… И события организовываются так, чтобы эти качества проявлялись – испытания, сложные ситуации. Как говорится, будьте осторожны со своими желаниями – они имеют свойство исполняться.

А еще есть неприятности-предупреждения. Такое бывает, когда человек слишком отдаляется от своего предназначения, отказывается жить своими интересами и подменяет их интересами близких. Сложная ситуация, зачастую такая, в которой человек ставится на грань жизни и смерти, дает возможность переосмысления и возвращения к себе. Или, в более мягком варианте, просто отваливается то, что не нужно, а через несколько лет, оглянувшись на пройденный путь, можно удивиться тому, как это было правильно и своевременно.

Диана Сабитова