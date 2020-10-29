Астролог: «Судьба родителей влияет на жизнь детей»

Судьба родителей во многом предопределяет судьбу их детей. Об этом рассказала экстрасенс и ведический астролог Анна Гехман.

По ее словам, многие основы жизни закладывает ребенку мать. Если ей удастся привить малышу уверенность в себе и обеспечить его защищенность, в будущем он сможет достигать успехов, слышать и удовлетворять свои желания. Это позволит обрести стабильный эмоциональный фон.

— Дети в значительной степени повторяют судьбу своих родителей, но все это происходит из-за схожести кармы. Изначально именно душа ребенка выбирает ту семью, в которой ему нужно родиться, чтобы выполнить те или иные кармические задачи, — отметила Гехман.

Экстрасенс добавила, что благополучие человека зависит от его отношений с родителями. В частности, особенно важны связки дочери с отцом и сына с матерью, которые формируют основу будущей личной жизни. Как подчеркнула астролог, проблемы в данных связках могут привести к сложностям в отношениях с партнером.

В заключение Гехман рекомендовала детям поддерживать общение с родителями, чтобы сохранять материальное и психологическое благополучие.