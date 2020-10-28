3 знака зодиака, которые не умеют прощать

Умение принимать и прощать присуще далеко не каждому.

Мы решили обратиться к гороскопу и разобраться, кто предпочитает затаивать обиду и вынашивать платы мести.

Начнем со Скорпионов. Многим известно, что представители этого знака славятся умением «ужалить», причем внезапно и безосновательно (как кажется их жертве). На самом деле, это может быть хорошо спланированный и продуманный план – Скорпионы все помнят, просто они копят в себе обиду и ждут подходящего момента, а когда он наступает – не сдерживают себя. Скорпион считает, что прощение и вторые шансы – крайне небезопасная история и, оставаясь в ссоре, он защищает себя от возможного повторного предательства. Кроме того, важно «демонстрировать зубки», бывшим обидчикам, чтобы неповадно было повторять нападение.

Обидчивы и ранимы так же бывают Раки. Они тоже никогда ничего не прощают, но их натура скорее жаждет эмоциональных страданий обидевшего, чем жаркой войны и возведения оборонительных сооружений. Его обида может длиться годами, а эмоции настаиваться, как хорошее вино. Они вычеркивают из жизни тех, кто причинил им боль и вернуть кредит доверия бывает очень непросто, если не сказать – невозможно. Ситуацию осложняет еще то, что Рак может вообще не подать виду, что его что-то задело – тут шансы решить конфликт мирным путем становятся нулевыми.

И в компании злопамятных и обидчивых никак не обойтись без Козерога. Его прагматичность не позволяет так просто взять и простить кого-то. Козерог будет строить планы, искать причины и видеть опасность там, где есть на нее лишь небольшой намек. Поэтому стоит подумать дважды, а лучше трижды, прежде чем решиться чем-то задеть представителей этого знака – сложно предсказать, чем может отозваться в будущем неверно сказанное слово и какую роль вам припишут – просто глупого человека или вселенского зла, которое только и думает, как уничтожить бедного Козерога. В любом случае, четкий и продуманный план мести будет разработан и, что немаловажно, воплощен в жизнь.

Диана Сабитова