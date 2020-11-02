5 самых ревнивых женщин в гороскопе

Психологи уверены в том, что ревность – качество неуверенных в себе женщин.

Они подвластны мнению окружающих о себе, а также они постоянно сравнивает себя с другими. Эксперты-астрологи определили самых ревнивых представительниц знаков зодиака.

Овны не случайно открывают этот список. Они относятся к стихии огня, поэтому женщины этого знака зодиака порой очень бурно выражают свои эмоции. Овнам в большей степени присуще собственничество, однако в то же время они способны и на утонченные переживания. Овны ревнуют своих партнеров больше всех из данного списка. Астрологи рекомендуют представительницам знака привести в порядок свое душевное состояние и просто успокоиться.

Вторыми по очереди в списке идут Львы. Женщины, рожденные под этим знаком, знают себе цену и хотят, чтобы их любили так, как не любят никого другого. Представительницы этого знака зодиака не станут держать ревность внутри себя – они выскажут все, причем не тет-а-тет, а у всех на глазах. Астрологи уверены в том, что партнеры Львов обязаны окружить женщину любовью и заботой, причем такой, чтобы ни у кого и мысли не могло возникнуть, что ее избранник может интересоваться кем-то еще.

Скорпионы, в отличие от Львов, не особые любительницы демонстрации своих чувств на публике. Своими сокровенным мыслями они обычно делятся лишь с близкими. В то же время, несмотря на внешнюю эмоциональную скромность, они переживают бурю эмоций у себя внутри. Представительницы этого знака не делают громких заявлений, зато частенько одаривают конкуренток критикой и колкостями. Скорпионам мало «лайков» или совместных снимков в соцсетях. Мужчина должен действовать так, чтобы у женщины не было поводов для ревности.

Стрельцы по природе не любят демонстрировать собственные эмоции. Женщины-Стрельцы хотят обладать мужчиной целиком и полностью. На появление соперницы они реагируют достаточно дипломатично – не будут раздувать скандала и предпочтут обычную беседу с человеком громкому конфликту. Астрологи дают совет мужчинам почаще проводить время с представительницами этого знака зодиака в местах общего досуга – в ресторанах, на катке или в кино. Хорошо подойдет также совестное путешествие.

Рыбы – один из самых замкнутых знаков зодиака в данном списке. Женщины-Рыбы никогда не выставят свои эмоции напоказ. Они предпочитают переживать глубоко внутри себя, однако и за личным разговором дело не встанет. Эксперты уверены в том, что единственный шанс избежать ревности женщины-Рыбы – это позволить себе погрузиться в хобби и личную жизнь своей избранницы.