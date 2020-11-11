Как знаки зодиака сигнализируют о желании расстаться

Астрологи рассказали, что всем представителям знаков зодиака присуще разное поведение в отношениях с противоположным полом. Они объяснили, как ведут себя мужчины при расставании.

Так, например, Овны открыто признаются в своих чувствах и сразу начинают ухаживать. Но если мужчины задумываются о разрыве, женщина сразу поймет это.

Тельцы являются романтиками, они будут осыпать комплиментами свою возлюбленную и дарить цветы без всякого повода. Однако если поведение поменяется, избраннице стоит задуматься. Представители этого знака не захотят причинять партнерше боль, поэтому будут оттягивать прощание до последнего.

Близнецы не могут быть долго одни. В их окружении всегда находятся друзья и приятели. Но когда они находят избранницу, то уделяют свое время ей. Если мужчина-Близнец задерживается на работе или часто отдыхает без любимой — его чувства остыли.

Раки являются верными и семейными мужчинами. Но они часто скрывают свои тайны даже от самых близких, чтобы те не волновались. Партнерше стоит начать волноваться, если мужчина раздражается на нежность избранницы.

Мужчины, которые были рождены под знаком Льва, очень горды. Они могут окружить женщину вниманием и комплиментами. При расставании представители этого знака долго обдумывают свои действия, продолжая ухаживать за избранницей.

Дев считают странными мужчинами. Они могут быть нежными партнерами, а потом начать резко пропадать с радаров, придумывать оправдания для своего отсутствия. Женщине стоит запомнить — они уже решили расстаться, но сами этого делать не хотят.

Мужчины-Весы вечно колеблются. Женщине необходимо обратить внимание, если они стали слишком галантны и внимательны, хотя раньше такого не было. Возможно, так представители этого знака зарабатывают себе очки перед грядущим расставанием.

Скорпионы — страстные натуры. Они активно ухаживают, галантны и любезны. Однако если что-то заставит их ревновать или найдется новая возлюбленная, мужчины начинают планировать стратегию расставания. Женщинам стоит знать, что Скорпионы сделают все, чтобы выставить виноватой в развале пары именно их.

Стрельцы являются увлеченными натурами, которые живут страстями и постоянно ищут впечатлений. Поэтому угадать их намерение расстаться будет почти невозможно — однажды они просто об этом скажут.

Для мужчины-Козерога любовь всегда будет на первом месте. Но если он вдруг стал меньше времени проводить рядом, увлекся работой и ему постоянно не до любимой, то скоро ее ждет неприятный разговор.

Мужчины-Водолеи любят быть в отношениях. Им нравятся романтичные проявления в адрес женщины, они не скупятся на комплименты. Если представители этого знака вдруг начинают вести себя с девушкой не так, как было раньше, а романтика сходит на нет, то не за горами и расставание.

У Рыб часто бывают завышенные ожидания от любовных отношений, они ждут своего идеала. И если в партнерше их что-то не устраивает, они начинают себя за это винить, ведь они так долго ее выбирали, поэтому расстаются с ней. Женщинам стоит заволноваться, если мужчины вдруг начинают молчать и часто что-то обдумывают.