Не привлекайте к себе лишнего внимания – финансовый гороскоп на 22 ноября

Не стоит лишний раз попадаться на глаза начальнику – это не принесет ничего хорошего.

Овен ‌‌

Овны в этот день могут сталкиваться с затруднениями при работе, связанной с командировками или на вахте. При выполнении поставленных задач вы столкнетесь с ограничениями и путаницей. Возможно, вы пребывали в иллюзиях накануне деловой поездки и теперь эти иллюзии будут развеиваться. Между тем, это благоприятный день для урегулирования вопросов с долгами.

Телец

Тельцам в этот день звезды советуют уделять максимум внимания поступающим извне запросам. Так, если вы работаете в сфере услуг и выполняете клиентские заказы, то внимательно выслушивайте и фиксируйте все пожелания клиентов – это поможет вам качественно выполнить свою работу и получить благодарные отзывы. Во избежание травматизма будьте осмотрительнее при работе с техникой.

Близнецы

Близнецам звезды советуют сосредоточиться на выполнении текущей работы. Чтобы преуспеть, вам требуется наводить порядок в делах и тщательно планировать свою работу. Не теряйте ни минуты рабочего времени, вникайте в детали в случае неполадок. Также это прекрасный день для сотрудничества с коллегами и подчиненными. Между тем это не лучшее время для трудоустройства.

Рак ‌‌

Ракам в этот день звезды советуют отдавать предпочтение тем делам, которые так или иначе связаны с творчеством. Любое новое дело всегда содержит в себе творческий потенциал. Поэтому если ваша работа не имеет прямого отношения к творчеству, то беритесь за новые дела – это приведет вас к успеху. Вместе с тем, это не лучший день для работы в офисе и подготовки отчетов.

Лев ‌‌

Для Львов этот день складывается неоднозначно. Вы преуспеете в делах, связанных со сделками с недвижимостью, выполнением жилищно-коммунальных услуг, при работе на дому или в семейной фирме. В любом случае успехи в работе во многом будут определяться тем, насколько комфортные и удобные у вас условия на рабочем месте.

Дева ‌‌

У Дев этот день складывается благоприятно для работы с информационными и товарными потоками. Вы преуспеете в делах, связанных с обслуживанием клиентов и оформлением документов. Успешно проходят деловые поездки, встречи, обмен мнениями. Между тем это неблагоприятный день для завершения работы над проектами и подготовки отчетов.

Весы ‌‌

Весам в этот день удастся повысить уровень профессионального мастерства и производительности труда. Успешно развивается сотрудничество с коллегами и подчиненными, растут финансовые доходы. Успех ждет не всех Весов, а только тех, кто не имеет отношения к торговой деятельности, консультациям и работе с документами.

Скорпион

Скорпионы в этот день многие профессиональные вопросы смогут успешно решить за счет своего возросшего обаяния и творческих способностей. Залогом успеха в делах должно стать самостоятельное принятие решений. Помните, что в любой ситуации, какой бы она ни сложилась в профессиональной деятельности, самым верным и правильным решением будет ваше личное решение.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют воздерживаться от личных инициатив. Вероятно, сейчас вы не в состоянии правильно оценить последствия тех или иных своих поступков с точки зрения материальных и финансовых последствий. Возможен ущерб вашей деловой репутации и трудности в профессиональном и карьерном росте. Тихая незаметная работа сейчас пойдет у вас гораздо успешнее.

Козерог

Козерогам в этот день звезды советуют не зацикливаться на мелких сиюминутных вопросах, связанных с материальной выгодой. Ориентируйте себя не на «синицу в руках», а на «журавля в небе». Сегодня хороший день для работы на перспективу, на получение материальных выгод не сейчас, а в будущем. Между тем старайтесь избегать тайных и неофициальных видов деятельности.

Водолей

У Водолеев это хороший день для продвижения в карьере. Отношения с вышестоящим начальством складываются великолепные. Вы сможете заручиться поддержкой начальства при решении самых разных профессиональных вопросов. Если же вы сами занимаете руководящую должность, то ваши управленческие решения будут точными и эффективными.

Рыбы ‌‌

У Рыб этот день складывается благоприятно для выполнения профессиональных обязанностей во время командировок. Преуспевают работники дизайнерских и фото студий, издательских домов и типографий, рекламных и туристических агентств. Тем не менее, для карьеры этот день складывается неблагоприятно. Постарайтесь не привлекать к себе внимание начальства.