Какая у вас философия жизни по знаку зодиака

Как ты живешь: торопясь, рассуждая, не задумываясь, медитируя, а может, с оглядкой на других людей или на книжную мудрость?

Итак, в нашем сегодняшнем гороскопе поговорим о философии существования знаков Зодиака.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Ты живешь взахлеб, торопясь, боясь чего-то не успеть, тобой двигают амбиции, порой — весьма скромные, разумные, которые вполне реально удовлетворить, а иногда — чрезмерные, фантастические, с уклоном в мировое господство. Твое «взахлеб» касается и амурной сферы, тебе обязательно нужно если и не любить до потери мозгов, то, по крайней мере, гореть от страсти и вожделения, причем — обоюдных. Ты жадна до жизни и умеешь радоваться ее подаркам, философия твоего существования в наслаждении всем, что может дать бытие.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Ты живешь рассуждая. Каждый твой важный шаг предваряется долгими раздумьями и расчетами, ты никогда не действуешь импульсивно, в тебе силен прагматизм, причем даже в тех ситуациях, которые, казалось бы, носят чисто развлекательный характер. Ты каждый раз себя спрашиваешь, зачем тебе это надо и какие могут быть последствия того или иного твоего поступка, оцениваешь риски, взвешиваешь «за» и «против». Философия твоего существования в том, что любое действие должно быть чем-то оправданно.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Ты живешь не задумываясь. Можно сказать, что тебя несет вперед ветер — событий, твоих желаний, встреченных тобой людей; ты настолько легка, что для тебя имеет значение исключительно данный конкретный момент, ты ни в чем не застреваешь, а потому и не любишь что-либо планировать. Философия твоего существования — суть в непостоянстве. Для тебя само течение жизни — самое захватывающее, что может происходить с тобой и вокруг тебя, а быстрая смена картинки — непременное условие ощущения полноценности бытия и отсутствия скуки.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ты живешь медитируя. В любой непонятной или сложной ситуации ты ото всего отстраняешься, ныряешь в свой внутренний мир и находишь там не только покой, но и ответы на все интересующие тебя сейчас вопросы. Тебе, при всей твоей чувствительности, удается сохранять гармоничные отношения со Вселенной, потому что ты умеешь погружаться в ее истинный ритм. Философия твоего существования — тишина и безмятежность в душе способны усмирить почти все внешние бури.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ты живешь радуясь. Каждой малости. И строишь свое существование так, чтобы поводов для восторга было как можно больше. Философия твоего существования — все должно доставлять удовольствие: работа, быт, общение, самоощущение, хобби. И никак иначе. Ты делаешь все, от тебя зависящее, чтобы иметь возможность наслаждаться каждым мгновением, причем и теми делами, которые в принципе сложно назвать приятными, но избавиться от которых не получается — ты ловко создаешь антураж, при котором малопривлекательное становится захватывающим.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ты живешь, опираясь на усвоенные в детстве постулаты и с оглядкой на книжную мудрость. Философия твоего существования — то, что было когда-то придумано и уже проверено годами, не может быть ошибочным. Ты окружаешь себя правилами, они для тебя — маячки, вехи, следуя которым ты строишь свою жизнь. И если вдруг в порыве прогресса значимое для тебя правило вдруг объявляют изжившим себя, ненужным, архаичным, тебе приходится долго перестраиваться. Ну или бороться за то, чтобы его оставили в неприкосновенности.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ты чаще всего живешь с оглядкой на других людей — что они о тебе подумают, что скажут о твоих поступках, а чужие советы и то, чем увлекаются твои знакомые, периодически становятся для тебя руководством к действию. Для тебя положительное реноме — непременное условие душевной гармонии; только тогда, когда ты для всех — «золотой червонец», когда ты всем нравишься, ты довольна собой и своей жизнью. Философия твоего существования: добрые отношения с социумом — залог благополучия.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ты живешь с легким налетом пофигизма, индифферентности, так как твердо убеждена, что когда-нибудь обязательно получишь все то, что тебе причитается судьбой, а если что-то из желаемого тобой вдруг не захочет с тобой случаться, ты это просто «выгрызешь». Философия твоего существования — на небо надейся, а к берегу греби. В тебе удивительным образом переплетаются фатализм и отказ смиряться с теми обстоятельствами, которые в корне тебя не устраивают, ты одновременно и мистик, и крайне прагматичный реалист.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ты живешь, совершая «экспансии». Постоянно захватываешь, покоряешь новые территории — это касается и каких-то мест в твоей стране и за ее пределами, и разных поприщ, и человеческих душ и сердец. Тебе всегда мало того, что ты уже освоила и присвоила, тебе неизменно нужно больше. При этом то, что уже покорено, для тебя не имеет какого-то особого значения, тебя привлекает сам процесс, во время которого ты расширяешь свои горизонты и получаешь новые впечатления. Философия твоего существования — в жизни нужно попробовать все.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ты живешь трудясь. Тебе претит праздность и нужно постоянно быть чем-то занятой — построением карьеры, благоустройством дома, научной или бытовой работой, познанием чего-то пока тебе неведомого. Философия твоего существования — леность губительна, а вокруг еще столько всего «невспаханного». Тебе нравится быть в непрерывном действии, да и получать вполне очевидные и материальные результаты своего труда ты очень любишь — это наполняет тебя заслуженной гордостью и пополняет твою копилку.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ты живешь, постоянно стараясь от чего-то освободиться, причем даже от того, что вроде и не делает тебя какой-то очень уж зависимой. У тебя вечно ощущение внешних или внутренних оков, так что чаще всего твоими поступками руководит стремление к независимости. И при этом ты сама же умудряешься навесить на себя новые обязательства, сковывающие тебя принципы, токсичные отношения. В общем, можно сказать, что философия твоего существования — добровольное попадание в кабалу и попытки из нее выбраться.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ты живешь не противодействуя. Нет, в каких-то принципиальных и/или профессиональных вопросах ты, безусловно, можешь пойти на конфликт и оказать достойный отпор тому, кого считаешь в корне неправым, однако в более глобальном смысле ты предпочитаешь непротивление судьбе. Твоя жизненная философия — если долго-долго сидеть на берегу реки, то рано или поздно рядом перевернется грузовик с пряниками. Тебе проще приспосабливаться и терпеливо ждать лучшей доли, чем что-то менять. И, как правило, ты ее дожидаешься.