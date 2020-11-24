Какие татуировки подойдут вам по знаку зодиака

Лев набьет сородича на предплечье? Или Рак нанесет дату рождения ребенка на запястье? Объясняем, почему нас тянет к определенным символам на своем теле

В астрологии принято типировать людей по дате рождения, объединяя в группы по знаку зодиака. Хотя эта наука не имеет подтверждающих ее эффективность данных, все же многие с радостью читают гороскопы, смотрят свою натальную карту и на полном серьезе отказываются от общения с людьми, если понимают астрологическую несовместимость с ними. Отнеситесь к этому материалу с улыбкой и вдохновитесь тату, которые мы предложим для вашего знака. Вы готовы?

Козероги — люди, которые принимают решения, взвесив за и против. К выбору эскиза для татуировки они подойдут так же: сначала обдумают, к какому мастеру пойти и лично проверят салон, затем попросят его отрисовать несколько вариантов татуировок. Скорее всего, это будет мотивационная фраза или специальный символ, который поймут лишь они. Что бы это ни было, татуировка должна заставлять Козерогов становиться лучше — заниматься саморазвитием и много работать.

Сложно придумать человека более дружелюбного и открытого миру, чем представитель Водолеев. Эти люди позитивны и с интересом относятся к новому опыту. При этом они довольно ранимы, так что дизайн тату скорее выберут в соответствие с последними трендами. Сейчас в моде астрономические фигуры — планеты, звезды. Или набьют то, что заставит их стать жестче — так сделала Роза Сябитова, нанеся на тело изображение скорпиона.

«Мне необходимо было придать своему характеру некую хитрость, ловкость, чтобы люди меня боялись!» — отмечала звезда.

Рыбы сами себе на уме и часто плывут по течению, а потому многие воспринимают их слабыми и беспомощными. Как бы не так! Часто за образом милой овечки скрывается личность, под видом помощи заставляющая других делать все по своей указке. Как думаете, какое тату им бы стоило сделать? На наш взгляд, это будет что-то ироничное, даже саркастичное — смешная фраза или двойной рисунок — сейчас мастера часто бьют тату вторым контуром ультрафиолетовыми чернилами.

Овен, вероятно, выберет татуировку, которая будет заметна — рукав или забитое бедро — подходящий для них вариант. Овен уверен в себе, смел, страстен и любит приключения. Чтобы доказать это, они будут стремиться к татуировкам, которые выделяются и показывают их индивидуальность. Управляемый Марсом, планетой действия, Овен может сделать татуировку, связанную с действием, победой и движением — это может быть важная дата или изображение события из их жизни.

Управляемые Венерой, планетой любви, Тельцы — чувственные и одновременно высокоинтеллектуальные личности, поэтому их татуировки могут быть «простыми и эстетически приятными», но при этом будут иметь скрытый смысл. Вы видели, как люди бьют координаты или вовсе неведомые цифры? Тельцы потратят не одну неделю на продумывание тату, зашифруют в нее известное только им послание, зато потом с радостью будут носить ее всю жизнь.

Знак Близнецов несет в себе уверенность и хаос — их ум всегда полон свежих идей и многочисленных возможностей, из-за которых выбор лишь одной татуировки может затруднить их. Велика вероятность, что они набьют их сразу несколько. Это те люди, которые могут запросто сделать тату в путешествии на память о нем. Те, кто находится под этим знаком, также известны своими коммуникативными навыками, поэтому вполне вероятно, что Близнецы предпочтут нанести на тело свои любимые изображения или высказывания.

Раки наверняка покажут преданность своими татуировками. Это те люди, которые наносят на тело имена и даты рождения детей, отпечатки их пальцев и даже ступней при рождении, координаты родного города и прочего, что в трудные моменты напомнит им о близких. Например, Селена Гомес набила на шее тату с римскими цифрами — число 76 означает год рождения ее мамы. Другое тату певицы — буква «g» за ухом — первая буква имени ее сестры Грейси. И последнее — слово «sunshine» на ступне — так звезду в детстве называла бабушка.

Львы — энергичные, страстные личности, которые греются в лучах славы. Влюбленные в себя, Львы часто наносят на тело год своего рождения, детское прозвище или даже очертания собственного лица. Лев или львица также могут быть потенциальным выбором, как и любая татуировка, содержащая красный или оранжевый цвета.

Велика вероятность, что Девы пойдут на все или ничего. Они внутренне самые глубокие представители Зодиака, а потому у каждой из тату будет определенное значение. Будь то имя их ребенка на внутренней стороне руки или число, которое много значит для них за ухом, за выбранной татуировкой и ее расположением на теле всегда есть более глубокий смысл.

Основное внимание Весы уделят тому, чтобы тату было эстетически привлекательно — возможно, выполнено курсивным почерком или написано на иностранном языке. Они любят себя, а потому тело украсят только качественным изображением — никогда не поскупятся на услугах мастера. Будучи эгоистичными людьми, они не прочь изобразить на теле важную для них дату или собственные достижения в работе/спорте/личной жизни.

Скорпионы склонны придерживаться идеи «все или ничего», и этот образ мышления применим даже к тату. Это знак крайностей, и у них либо не будет татуировок, либо они влюбятся в них так, что сразу забьют половину тела. Скорпионы часто делают татуировки в виде скорпиона, орла или феникса, а также фраз, которые напоминают им, с какой точки они начинали и к чему стремятся прийти.

Стрельцы могут показать свою страсть к путешествиям в татуировке. Они могут перечислить места, где побывали, и направления, куда планируют отправиться, вплоть до координат долготы / широты. Отдавая дань уважения этому, Стрелец может думать о вдохновляющих цитатах или словах на языке, отличном от их родного, изображениях, представляющих их страсть к путешествиям, и даже религиозных символах.