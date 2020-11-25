Трем знакам зодиака в декабре звезды сулят богатство

Астрологи уверены, что некоторым представителям зодиакального круга следующий месяц принесет успех.

Деньги потекут рекой, да так много, что эти счастливчики не будут знать, как их потратить.

В первый месяц зимы Тельцов ждет невиданный успех в финансовой сфере. Чтобы все дела спорились, необходимо сохранять позитивный настрой и отличную работоспособность. Тогда начальство это непременно заметит и щедро отблагодарит представителя знака.

Грядущий декабрь обещает Овнам приятные бонусы и прибавку к заработной плате. Астрологи считают, что им даже не нужно будет особо прикладывать усилия. Фортуна постарается, чтобы все желания Овнов в конце уходящего года обязательно сбылись.

Звезды сулят баснословную прибыль Стрельцам с наступлением зимы. На представителей знака обрушится денежная лавина. Возможно, знакомый вернет старый долг или руководитель выпишет хорошую новогоднюю премию, а можно и попытать счастья в лотерее.