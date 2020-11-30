Гадалка рассказала, сможет ли мир очиститься от коронавируса

Вторая волна коронавируса в разгаре по всему миру, и пока совершенно непонятно, когда же закончится пандемия.

Однако, весь мир надеется, что это не только произойдет, но и мир станет свободным от заболевания. Так ли это? Мы решили обратиться к гадалкам и узнать, сможет ли мир очиститься от коронавируса в будущем.

Как бы нам не хотелось услышать что-то иное, но гадалки в один голос заверили нас, что ни один уважающий себя эзотерик не станет утверждать, что он способен устранить вирус. Никакая эзотерическая практика не сможет воздействовать на вирус, поскольку он – совершенно отличная от человека форма жизни, работающая на иных частотах в совершенно другом энергетическом поле. Поэтому непосредственно на вирус воздействовать не получится, но можно работать с энергетикой человека, чтобы сделать ее более устойчивой к заболеванию.

Поэтому в какой-то степени рассуждать об очищении мира от коронавируса не совсем правильно. Эзотерики считают, что пандемия началась не случайно, а пришла, чтобы показать людям, насколько далеко они ушли от духовного развития и погрязли в мире материальном. С одной стороны, технический прогресс сильно продвинул развитие медицины и облегчил бытовую жизнь человека, с другой, люди стали меньше двигаться, много есть и уровень стресса и загрязнения окружающей среды, особенно в крупных мегаполисах, стал зашкаливать. Энергетика человека от этого сильно пострадала и стала гораздо более уязвима, для вирусов в том числе. С эзотерической точки зрения, необходимо сосредоточиться не столько на борьбе с самим вирусом, а на усилении иммунитета человека и увеличении его жизненной энергии, что станет препятствовать заболеванию.

Если смотреть на ситуацию глобально, то пандемия привела не только к «остановке» экономик мира, но она стала отправной точкой для перезагрузки и очищения всей планеты. Воздействие людей на окружающую среду резко снизилось, что дало толчок к самовосстановлению природы: очищаются воды, улучшается атмосфера. Как ни удивительно, но общая проблема начала сплачивать людей и дала возможность проявить участие и доброту по отношению к окружающим. Если ситуация с пандемией будет воспринята человечеством как урок и «знак свыше», что необходимо восстановить экологию и начать возвращение к духовным ценностям, появится уверенность, что мир после локдауна станет не прежним, а заметно лучше и чище.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог