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Астрологи пообещали денежную неделю трём знакам зодиака

Говорит Уфа4 часа назад
Фото: Говорит Уфа

Положительные изменения в финансовом секторе на этой неделе ожидают трех знаков зодиака. Они получат больше денег, чем запланировали.

Лев

Львы сейчас проявляют все свои амбиции. Переполняющая их энергия используется ими в разумных пределах. За свои усилия Львы будут материально вознаграждены. Помимо того, их ожидают интересные разговоры с новыми знакомыми.

Весы

Весы любят сорить деньгами, однако на этой неделе им лучше поумерить свой аппетит и пополнить семейный бюджет. На этой неделе проблемы с финансами для Весов завершатся – у них появятся дополнительные сбережения.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе как никогда оптимистичны. Все задуманное будет ими воплощено в жизнь, а возникшие разногласия с партнером будут решены. Со вторника у Стрельцов произойдут положительные изменения в области финансов.

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