Астрологи пообещали денежную неделю трём знакам зодиака

Положительные изменения в финансовом секторе на этой неделе ожидают трех знаков зодиака. Они получат больше денег, чем запланировали.

Львы сейчас проявляют все свои амбиции. Переполняющая их энергия используется ими в разумных пределах. За свои усилия Львы будут материально вознаграждены. Помимо того, их ожидают интересные разговоры с новыми знакомыми.

Весы любят сорить деньгами, однако на этой неделе им лучше поумерить свой аппетит и пополнить семейный бюджет. На этой неделе проблемы с финансами для Весов завершатся – у них появятся дополнительные сбережения.

Стрельцы на этой неделе как никогда оптимистичны. Все задуманное будет ими воплощено в жизнь, а возникшие разногласия с партнером будут решены. Со вторника у Стрельцов произойдут положительные изменения в области финансов.