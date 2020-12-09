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Каких знаков зодиака ожидает замужество в 2021 году

Вечерняя Москва30 минут назад
Фото: depositphotos

Участница телешоу «Битва экстрасенсов», ясновидящая Кажетта Ахметжанова сообщила, представительницы каких знаков зодиака в 2021 году могут выйти замуж.

Телец

Первыми к алтарю в будущем году отправятся представительницы знака Тельца. По словам эксперта, незамужние женщины-Тельцы встретят вторую половинку весной, в начале апреля. Ахметжанова утверждает, что к лету они будут готовы к свадьбе.

Скорпион

Следующими в список будущих жен попали женщины-Скорпионы. Астролог уверена, что в 2021 году они пойдут к алтарю так же неожиданно, как и встретят свою любовь. Ахметжанова считает, что те представительницы этого знака, которые еще не отметились помолвкой, уже в начале лета будут произносить свадебные клятвы.

Близнецы

Следом за Скорпионами идут Близнецы. По мнению специалиста, женщин, рожденных под этим знаком, ожидает насыщенный страстью год. Так, Ахметжанова заявила, что Близнецы либо расширят свою семью, либо зарегистрируют брак. Эксперт уверена, что Близнецы готовы к стабильности и совместному росту.

Рыбы

Далее список будущих жен пополнился женщинами-Рыбами. Ахметжанова сообщила, что им удастся сохранить теплую атмосферу в рамках своего партнерства. Экстрасенс считает, что серьезные отношения многих представительниц данного знака увенчаются браком до конца 2021 года.

Водолей

Замыкают список возможных супруг 2021 года женщины-Водолеи. Несмотря на свою свободолюбивую натуру, им не удастся устоять перед свадебными нарядами и клятвами. По мнению эксперта, поставить официальный штамп в отношениях они решатся уже летом.

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