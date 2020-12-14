Павел Глоба рассказал, от кого убегут деньги в 2021 году

Лилит – символ черной Луны – обещает, по мнению астролога Павла Глобы, множество тяжелых финансовых проблем в наступающем году для многих знаков зодиака. Отмечается, что название этого явления приравнивается к таким словам, как ложь и потеря, а также беда.

В период с 21 октября этого года по 18 июля следующего года Лилит находится в знаке Тельца, что происходит только раз в девять лет, объяснил специалист по гороскопам. Этот период всегда характеризуется финансовым спадом.

Популярный российский астролог рекомендует в этот период времени рационально распоряжаться деньгами. Он также отмечает, что 2021 год будет крайне неблагоприятным для различных вложений. Астролог советует начать копить и создавать свой материальный фонд – это поможет продержаться в следующие финансово нестабильные три года.

Черная Луна окажется негативной для Львов, Водолеев, Тельцов и Скорпионов, заявил Глоба. Они могут поддаться искушению неразумно тратить деньги и понести довольно большие убытки.

Для Весов, Рака, Овна и Козерога гороскоп более оптимистичен: они пострадают меньше при условии, что будут очень осторожны в тратах и внимательны к деньгам.

Наиболее выигрышное положение занимают Близнецы, Рыбы, Дева и Стрелец. У них есть все шансы стать богаче, если они избегут соблазна быстро разбогатеть, утверждает Глоба.