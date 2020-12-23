Не высовывайтесь — финансовый гороскоп на 24 декабря

Сегодня стоит реже общаться с боссом и коллегами — атмосфера заряжена конфликтами.

Овен ‌‌

Этот день у Овнов может быть связан с затруднениями при усвоении полученной информации. Сейчас вам будет нелегко просчитать последствия от тех или иных своих инициатив с точки зрения материального вознаграждения. В результате вы заработаете меньше денег, чем могли бы. Отдавайте предпочтение традиционным видам деятельности, в которых у вас много опыта.

Телец

У Тельцов сегодняшний день может быть связан с задержками и техническими сбоями при проведении финансовых операций. Это особенно характерно для лиц, работающих с чужими деньгами. При проведении банковских платежей вы рискуете допустить ошибку в цифрах или столкнетесь со сбоем в работе программного обеспечения. В результате денежные переводы могут зависнуть.

Близнецы

Близнецам, готовящимся к переаттестации, лучше уклониться от сдачи экзаменов. Преподаватели могут поставить неудовлетворительную оценку вашим профессиональным знаниям. Примерно также обстоят дела у тех, кто специализируется на выполнении клиентских заказов. Выполненный вами заказ может быть возвращен из-за обнаруженных дефектов.

Рак ‌‌

У Раков в этот день многие дела могут пойти не так, как вы их себе планировали. Внешние обстоятельства складываются неожиданным и непредсказуемым образом. Поэтому вам сегодня придется импровизировать, ориентируясь по обстоятельствам. Не следует ждать приятных сюрпризов от начальства перед новогодними праздниками – расчеты на получение премии вряд ли будут оправданы.

Лев ‌‌

У Львов этот день складывается неблагоприятно для повышения уровня квалификации. Вы будете склонны к нарушению дисциплины и не систематическим занятиям. Это не лучший день в отношениях с начальством. Воздерживайтесь от контактов с начальством без крайней на то необходимости. Нежелательно принимать участие в корпоративных вечеринках.

Дева ‌‌

Девам, работающим с информационными потоками, возможно, придется столкнуться с трудностями. В этот день вы будете склонны предвзято и эмоционально воспринимать новую информацию, не особенно вникая в суть вопросов. Поэтому и работа может выполняться весьма поверхностно. Это неудачный день для тех, кто много времени проводит в поездках, командировках.

Весы ‌‌

Весам, имеющим свой бизнес, в этот день рекомендуется заново проработать вопросы, связанные с рекламным продвижением своих товаров и услуг на рынке. Если ваша работа связана с поездками или оформлением документов, то наверняка придется кое-что переделывать заново из-за обнаруженных ошибок. Это не лучшее время для проведения оплаты за покупки безналичным расчетом.

Скорпион

Безработным Скорпионам сегодня вряд ли улыбнется удача. Даже если вы придете на собеседование к потенциальному работодателю, то шансов на то, что ваша кандидатура подойдет или на то, что вам понравится предлагаемая работа, крайне мало. Тем, кто работает по найму, сегодня могут задержать выплату материального вознаграждения за проделанную работу.

Стрелец

У Стрельцов сегодняшний день складывается весьма непросто для выполнения текущих профессиональных обязанностей. Не исключено, что вам придется кое-какую работу переделывать. Старайтесь максимум внимания уделять качеству своей работы. Именно из-за невнимательности и излишней эмоциональности вы будете способны допускать часто ошибки в мелочах.

Козерог

У Козерогов сегодняшний день не располагает к творческой деятельности и экспериментированию в поисках более совершенных методов работы. На подобные занятия вы лишь напрасно потратите время. Отдавайте предпочтение той работе, в которой все давно отлажено, отрегулировано и идет по накатанной колее.

Водолей

Водолеям сегодня сложно будет справиться с поставленными задачами в профессиональной деятельности, поскольку у вас будут возникать много помех на рабочем месте. Если вы работаете в офисе, то в вашем кабинете могут часто появляться посторонние лица, которые будут отвлекать вас от дел. В результате вы будете поставлены в затруднительное положение.

Рыбы ‌‌

У Рыб, работающих в сфере товарно-денежного оборота или связанных с посредническими услугами, этот день будет складывать весьма напряженно. Продавцы магазинов могут почувствовать падение в покупательском спросе. Также это не лучший день для работы с клиентами, для поездок и для оформления деловых бумаг, документов.