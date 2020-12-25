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Тамара Глоба: «Жизнь этих знаков полностью изменится в 2021 году»

Профиль1 час назад
Фото: depositphotos

Астролог Тамара Глоба рассказала, каким знакам зодиака повезет уже в январе 2021 года. По ее словам, жизнь этих представителей зодиакального круга изменится кардинально.

Козерог

Первые «счастливчики» – Козероги. По мнению астролога, уже первый месяц нового года будет насыщен яркими событиями. Сначала хлопоты будут связаны с праздниками, а во вторую неделю января возможен переезд в более комфортное жилье. Если же переезд не намечается, то Козерогов ждет предложение от представителя противоположного пола.

Рак

У Раков тоже намечаются изменения на личном фронте, которые сулят им большое счастье. В начале года одиноких представителей знака ждет знакомство, которое окажется судьбоносным. У немолодых Раков ожидается встреча с человеком, который был как-то связан с ними в прошлом. Кроме того, в следующем году в их жизни будет много соблазнов. Однако, останется ли все на уровне флирта или превратиться во что-то большее, решать им самим.

Рыбы

Новый год принесет кардинальные изменения и в жизнь Рыб. В частности в плане карьеры и работы. По словам астролога, им предложат новую должность или повышение. Однако Глоба не рекомендует растрачивать всю энергию на работу – нужно оставить время и для отдыха. Заработки Рыб в следующем году останутся стабильно высокими. В начале года представители этого знака возможно сменят стиль, избавятся от вредных привычек или поменяют что-то во внешности.

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