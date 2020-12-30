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Павел Глоба назвал знаки, у которых сбудутся все новогодние желания

Профиль1 час назад
Фото: depositphotos

В предновогодний период звезды постараются исполнить все наши мечты и желания, однако везти одновременно всем не может.

Тем не менее, по словам астрологов, 2021-й год обещает быть более стабильным и удачным, чем високосный 2020-й. Павел Глоба рассказал, какие знаки зодиака могут рассчитывать на то, что все загаданные ими желания в новогоднюю ночь обязательно сбудутся.

Близнецы

В первую очередь, много сюрпризов эта зима приготовила Близнецам. Однако, чтобы притянуть к себе положительную энергию, которая поможет в их исполнении, необходимо позитивно мыслить. В этом случае могут осуществиться даже самые невероятные мечты.

Лев

Кроме того, повезет и Львам. Им необходимо прислушаться к собственным чувствам и внутреннему голосу, остановившись на желании, которое действительно важно. Астролог советует сфокусироваться на своей мечте, загадать ее под звон Курантов и смело идти к ней.

Козерог

Немало волшебства принесет 2021 год Козерогам. Звезды помогут решить все проблемы, а в карьере и личной жизни ожидаются позитивные изменения. Представителям этого знака зодиака Глоба советует загадывать сразу несколько желаний в новогоднюю ночь, потому что все они сбудутся без исключения

Рыбы

Помимо этого, удача будет следовать и за Рыбами. В новом году им следует сосредоточиться на себе, отдохнуть, устроить небольшой личный праздник и совершать приятные покупки. Все это поможет ускорить воплощение задуманного, заявил астролог.

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