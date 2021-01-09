Марс в Тельце: спутник кризиса начала 2021 года

Марс с переходом в знак Тельца (с 7 января по 4 марта) — не только теряет свою силу и лучшие качества, но и выходит на передовую в самый ответственный и самый сложный для всех период 2021 года.

Именно Марс будет бросать уголь в топку более крупных конфликтов с участием Юпитера, Сатурна и Урана, попутно враждуя с отмеченными планетами.

На общем плане этого транзита делам и решениям, требующим оперативности и быстродействия, может не хватать решительности и смелости, зато такой Марс способен «не наломать дров», а несколько размазанная энергия станет хорошим сдерживающим средством, когда важны шаги более осторожные, выверенные и обдуманные. Поменяется тип активности – Марс в Тельце не связан с авантюризмом, (если не вмешиваются другие факторы), а «синица в руках, лучше, чем журавль в небе».

Однако, как раз при вмешательстве дополнительных, усугубляющих факторов, нынешний транзит Марса по Тельцу может создать крайне напряжённые ситуации. Те взаимосвязи с другими планетами, в которых поучаствует Марс, заставляют ожидать неожиданностей и крупных конфликтов. Это тяжелое время как для властей, так и для силовиков, военных, правоохранительных органов, которые могут терпеть неудачи в разных уголках мира. Период может принести/обострить/возобновить массовые протесты и забастовки, создать условия для свержения властных режимов, ухода со сцены политических лидеров, очень вероятны и провалы на финансовых рынках, в банковской сфере. В целом это время вряд ли обойдётся без каких-то неординарных событий.

Вторая и третья декады января пройдут на фоне жёстких противостояний Марса с Сатурном (11 -14 января), Ураном (19-21 января), Юпитером (21-25 января) и Солнцем (31 января – 2 февраля). Все эти аспекты повышают уровень аварийности и инцидентов на всех видах транспорта и производства. Вкривь и вкось, с большими трудностями на этом отрезке могут пойти инициативы в деловой сфере. В плане здоровья стоит обратить усиленное внимание на профилактику болезней горла и почек – эти органы на протяжении транзита будут более уязвимы.

В феврале интенсивность напряжённых аспектов Марса с вредными планетами снизится (только 10 и 19-20 февраля Марс будет враждовать с Меркурием и Венерой соответственно) — однако и ожидать стабилизации, благоприятных условий для начала новых инициатив и стартов также не стоит. По крайней мере, до 22 февраля.

В итоге может получиться так, что слабое положение Марса станет одним из основополагающих факторов наиболее кризисного периода (январь-февраль) 2021 года.

Serg Korablev