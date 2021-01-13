Индийский гороскоп: кому повезет в деньгах и любовь в 2021-м

Индийский гороскоп на 2021 год Быка основан на медицинском колесе. В отличие от западного гороскопа, звезды и планеты не используются для такой интерпретации, поскольку «фундаментом» для астропрогноза в этом случае является природа.

Согласно индийскому гороскопу, 2021 год принесет особую удачу трем знакам зодиака. Однако следует учесть, что в этой системе не используются привычные многим животные-покровители, пришедшие из восточной астрологии.

Так, в 2021 году древний индийский гороскоп обещает Гусям – тем, кто родился в период с 23 декабря по 19 января – выгодные сделки, прибыль и новую ступень в любовных отношениях. Речь идет о свадьбе или встрече с «тем самым» человеком.

Не меньше повезет и представителям знака Олень (21 мая – 20 июня). Согласно индийскому гороскопу, в новом году их ждет повышение в должности, развитие бизнеса и счастливая любовь.

Кроме того, удачу гороскоп сулит и Змеям. Представителям этого знака, родившимся в период с 24 октября по 21 ноября, в 2021 году обещают любовь и уважение в отношениях, а также власть и успехи в карьере.