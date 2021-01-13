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Астролог назвала три причины быть в январе начеку

Крестьянская жизнь6 часов назад
Фото: Крестьянская жизнь

Астролог Ирина Лавочникова рассказала, что произойдет на небе в первый месяц 2021 года.

Уран делает разворот и движется прямо.

"Вспомните, какие дела вы начинали в конце лета 2020 года? Сейчас в них может произойти оживление, но будьте готовы к неожиданностям",– поясняет Ирина Лавочникова.

Противостояние Урана и Юпитера способно привести к смене наших глобальных целей, даже на уровне всего человечества.

В конце января ожидается ретро-Меркурий.

"Вероятны задержки в делах, связанных с документами, общением, информацией. Запускайте только запланированные и текущие проекты, или те, что уже когда-то начали, но недоделали", – рекомендует Ирина Лавочникова.
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