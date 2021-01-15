Признаки мудрой женщины

Мудрую женщину сейчас днем с огнем не сыщешь, и все же мы постараемся.

Существуют вполне понятные и конкретные признаки, по которым распознать такую женщину не составит труда.

Не дает непрошенных советов

Она тактичная, уместная, умная. Получить совет от по-настоящему мудрой женщины – дорогого стоит. Она подмечает многое о людях, понимает их проблемы и часто видит точные и эффективные решения, но не спешит ими делиться. Скорее всего, если к ней обратиться за советом, она его даст – но не как рекомендацию к действию, а в виде мудрого вопроса, который запустит механизм поиска ответа в голове вопрошающего.

Умеет сохранять энергию

Мудрая женщина не тратит силы на ссоры, конфликты, обвинения и выяснения отношений. Она не спорит с несогласными, просто четко обозначает свою позицию и действует исходя из собственных мотивов. Не болтает слишком много, знает цену своим эмоциями, не тратит себя не ненужную работу и некачественных людей.

Видит причины эмоций

Она понимает, почему люди испытывают те или иные чувства, и относится к ним с милосердием, но без жалости. Не кидается с причитаниями успокаивать плачущего, потому что понимает его боль и ценит чужое внутреннее пространство, не вторгается в него. Даже просто находясь молча рядом, она облегчает страдание и останавливает чрезмерные слезы.

Следит за своим здоровьем

Это тесно связано с тем, как мудрая женщина сохраняет свою энергию: ей важны собственные чувства и ощущения, она не пренебрегает ими. Ощутив боль или дискомфорт (неважно, физический или душевный), мудрая женщина начинает больше прислушиваться к себе, направляет больше заботы и внимания своему телу и психике. такое отношение позволяет ей быть здоровой, а если она и простужается, то очень быстро приходит в себя.

Умеет копить деньги

Мудрая женщина, которая ценит свой и чужой ресурс, не растрачивает все, что имеет. Она умеет откладывать и копить деньги. Совершает покупки для радости, но не делает импульсивных покупок, от которых страдает бюджет и самооценка: мудрая женщина живет в достатке – во всех смыслах этого слова.

Мирослава Кан