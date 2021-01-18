Таролог рассказал, что ждет Навального по возращении в Россию

В воскресенье, 17 января, оппозиционер Алексей Навальный прилетает из Германии в Россию, в московский аэропорт Внуково.

Решение о возвращении иначе как рискованным не назовешь. Его могут задержать и за нарушение правил отбывания условного срока, и по новому уголовному делу о крупном мошенничестве.

Многие считают, что в последний момент опальный политик и вовсе передумает прилетать. Свой прогноз о том, что ждет Навального в России ждет таролог Дарья:

«Сейчас Навальный пребывает в достаточно гармоничном и приподнятом душевном состоянии, у него хорошее состояние здоровья, несмотря на то, что ему пришлось пережить. Он действительно собирается прилететь в Россию, эти мысли крутятся в его голове. Он ждет триумфа от своего возвращения, будто въедет на колеснице. Таро показывают в раскладе дорогу, и на вопрос, приедет ли Навальный в Россию, отвечают: да. Однако в ближайшем будущем его ждет удар. Его планы пойдут не так, как ему нужно, не так, как он планировал. Ему придется столкнуться с болью, предательством, ему будет казаться, что весь мир рухнул. Он примет неверное решение, которое изменит его жизнь. Однако хоронить Навального в ближайшее время ни физически, ни политически нам не придется. Он справится со всеми трудностями».