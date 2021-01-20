Каким знакам зодиака 2021 год сулит неприятности

Представителей трех знаков зодиака ждут фатальные события в 2021 году.

Некоторым из нас предстоит быть готовыми к возможным потерям, как в финансовом, так и в личном плане.

Астрологи рекомендуют представителям знака Льва взять паузу в 2021 году и сконцентрироваться на том, что у них уже есть. В противном случае этих людей ждет череда конфликтных ситуаций, а также провалы в бизнесе. Специалисты рекомендуют Львам покорять новые вершины в 2022 году.

Людям, рожденным под знаком Скорпиона, астрологи прогнозируют затяжные депрессии. В новом году представителям этого знака нужно научиться терпеть и прощать. В противном случае Скорпионы могут потерять контакты с родными людьми, так как будут обвинять их в собственных неудачах.

Близнецам астрологи рекомендуют обратить внимание на людей, которые оставались «в тени», но были всегда рядом. Это поможет людям, рожденным под этим знаком, сохранить карьеру и научиться слушать других.