Гороскоп майя: чего опасаться 4 знакам зодиака в 2021 году

Гороскоп древней цивилизации майя состоит из 20 знаков зодиака. Астрологи рассказали, представителям каких из них стоит быть внимательнее в 2021 году.

Согласно гороскопу майя, в 2021 году рядом с Крокодилом – родившимся 15 января, 4 и 24 февраля, 16 и 21 марта, 10 и 30 апреля, 20 мая, 9 и 29 июня, 19 июля, 8 и 28 августа, 17 сентября, 7 и 27 октября, 16 ноября, 6 и 26 декабря – останется мало близких людей. Однако всем им стоит доверять, поскольку именно эти люди станут поддерживать Крокодила и принимать его с недостатками и сложностями характера. Кроме того, Крокодилам советуют решить проблему неуверенности и нерешительности.

Представителей знака Олень (1 и 21 января, 10 февраля, 2 и 27 марта, 16 апреля, 6 и 26 мая, 15 июня, 5 и 25 июля, 14 августа, 3 и 23 сентября, 13 октября, 2 и 22 ноября, 12 декабря) ждет непростой год, утверждают астрологи. Им придется сделать серьезный выбор между карьерой и личным счастьем.

К началу 2021 года Ягуар (8 и 28 января, 17 февраля, 9 марта, 3 и 23 апреля, 13 мая, 2 и 22 июня, 12 июля, 1 и 21 августа, 10 и 30 сентября, 20 октября, 9 и 29 ноября, 19 декабря) устанет от обычных развлечений и возжелает большего. Однако в этом случае есть риск увлечься противозаконной деятельностью, или экстремальными видами спорта. Ягуаров предупреждают и призывают помнить о безопасности себя и близких людей.

Родившихся под знаком Ветер (16 января, 5 и 25 февраля, 17 и 22 марта, 11 апреля, 1 и 21 мая, 10 и 30 июня, 20 июля, 9 и 29 августа, 18 сентября, 8 и 28 октября, 17 ноября, 7 и 27 декабря) призывают больше отдыхать. По словам астрологов, в 2021 году такие люди могут «выйти из строя», если забудут о себе.