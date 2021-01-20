День начнется с экстренных мер — гороскоп на 21 января

9-10 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Тельце сулят трудный старт утром и смягчение проблем к вечеру.

День может начаться с сюрприза, сигнала тревоги и экстренных мер. Возможен чрезмерный азарт, завышение полномочий. Перегибы, девиации и нарушения правил могут быть прикрыты заботой о всеобщем благе. Будут активно обсуждаться резонансные события. Возможны личные конфликты и массовые волнения. Любой порыв способен набрать масштаб и силу. Ошибки опасны переходом в систему и регулярным возвратом в будущем. Подходящий момент для тренинга в боевых условиях. Нужна осторожность в обращении с оружием, электричеством.

Овен ‌‌

Сегодня Овнов поджидают напряженные деловые и социальные ситуации. День может начаться со срочного дела, бизнес-эксперимента, вынужденной перестройки планов, попытки спасти активы. Возможны разногласия с друзьями и новыми партнерами. Важно стать дальновиднее и минимизировать риски на будущее. Может не остаться времени на покупки, отдых, полноценное питание. Острота проблем спадет ближе к вечеру.

Телец

У Тельцов энергозатратный день. Нестандартная ситуация требует нетипичных мер. Велики риски в любом деле, особенно, новом. Возможна угрозы карьере, дому или бизнесу. Волнение может спровоцировать острые боли, нервные срывы, странные недомогания. Вероятны крайности - например, истощение или переедание на фоне стресса. А также травмы (в том числе, электрошок). К вечеру ситуация немного смягчится.

Близнецы

Близнецам предстоит решать новые задачи новыми методами, адаптироваться к незнакомым правилам и реалиям. Поле для эксперимента дадут дела практические. День сулит сюрпризы, авралы, срочные хозяйственные и финансовые хлопоты, зависимость от экономической ситуации, хаос в быту, делах и питании. Не удастся во всем опереться на покровителей, учителей, друзей. Не стоит покупать авто, открывать бизнес.

Рак ‌‌

Для успеха в делах Ракам сегодня важно правильно выбрать друзей. Они должны быть не только лояльными и предпримчивыми, но и сведущими в новых правилах и последних трендах - в противном случае, любое дело в союзе с ними обречено на неудачу. Неверный выбор друга или компании отразятся на будущем, усилит деловые и экономические риски. Опасно поддаваться в этот день всеобщему энтузиазму и ажиотажу.

Лев ‌‌

Сегодня Львам важно не откладывать проблемы, а решать их. Непредвиденный барьер или риск - не повод уйти от борьбы или выполнения долга (особенно, если вы на виду). От умения разруливать неожиданные трудности может зависеть ваша карьера, репутация, мнение партнера, расположение публики или серьезных людей. Следует принять все доступные меры предосторожности: права на ошибку нет, или она чревата.

Дева ‌‌

Сегодня Дев не пугают крутые виражи: это шанс пополнить знания, проверить в деле новых друзей или коллег. В качестве подкрепления усилий, ждут небольшие удачи. День толкает на авантюру, сулит приключения и открытия в командировке, в процессе учебы и исследований. После трудного дня возможен приятный вечер: снизится суета, смягчится острота болезни, возрастет комфорт или порадует гармония в любви.

Весы ‌‌

Сегодня звезды советуют Весам поставить в приоритет практические вопросы: бизнес, финансы, хозяйство, активы, ресурсы. Главной целью при этом придется сделать преодоление кризиса и стабилизацию положения. Не так уж важно, была тревога учебной, мнимой или настоящей: стоит сделать все для того, чтобы ликвидировать угрозу. Это полезный тренинг, так как подобные ситуации в будущем могут повторяться.

Скорпион

Сегодня одна из первостепенных целей Скорпионов - восстановление гармонии в общении с людьми. Сложнее создать ее с нуля, но и эта задача выполнима, если найти точки пересечения интересов. Придется пройти через обострение взаимных претензий, уладить вопрос ревности. Важно дать дипломатичный симметричный ответ на чужую агрессию. Но вряд ли возможен полный мир: оружие будет лишь отложено в сторону.

Стрелец

Для Стрельцов это день напряженной опасной работы, но не все Стрельцы будут вовлечены в авральную ситуацию сами. Возможно, в поте лица будут трудиться их друзья или подчиненные. В любом случае, придется отдать дань царящей вокруг суете и нервозности. Возможны срочные командировки и переговоры, коррекция планов на ходу. Будет повод проверить «новобранцев», новую систему, инструменты или технику.

Козерог

Сегодня Козероги могут смело вступать в борьбу или браться за незнакомое дело. Возможно, успех будет скромным - но достаточным, чтобы их приободрить. Он ценен для мнительных Козерогов, не уверенных в своей способности выжить в новых условиях. Но стоит знать меру, избегать лишних приключений и работы на износ. Вечером лучше взять паузу и приятно провести время. Можно посвятить остаток дня любви.

Водолей

Сегодня Водолеев может ждать аврал в узком домашнем кругу, но не исключена и вовлеченность в резонансные события, жизнь в эпицентре массовых волнений и коллективных проблем. Многие Водолеи войдут во вкус борьбы или эксперимента. После преодоления страха или неуверенности возможна другая крайность - фанатизм, авантюризм, завышение полномочий, рост амбиций. Важно не забывать о мерах безопасности.

Рыбы ‌‌

Сегодня любое начинание стартует для Рыб с сюрприза или какой-то проблемы. Высока вероятность непредвиденных ситуаций - например, нового поворота на знакомом маршруте. Стоит приготовиться к приключениям в пути, в процессе переговоров, обучения или поисков. В то же время, важно не терять надежду: барьеры преодолимы. Если вы не преследуете заоблачные цели и ваши планы разумны, желание исполнится.