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Знаки зодиака, которым нельзя носить золото

Профиль16 минут назад
Фото: depositphotos

Золотые украшения пользуются популярностью на протяжении многих веков.

Они смотрятся эффектно и отлично дополняют образ. Однако, по мнению астрологов, такие украшения могут носить далеко не все. Решающим фактором в этом вопросе становится знак зодиака. В связи с этим астрологи рассказали, кому следует отказаться от украшений из благородного металла.

Дева

Так, золото лучше не носить представительницам знака Девы. Люди, рожденные под этим созвездием, считаются одними из самых практичных, а золото противоречит их энергетике. Вместо этого лучше выбирать бронзовые или медные изделия, причем украшения не должны быть яркими и экстравагантными. Девам стоит отдавать предпочтение браслетам или кольцам, а на торжества можно надевать массивные серьги.

Рыбы

Кроме того, золотые украшения не подходят Рыбам. Рожденные под этим знаком – тонко чувствующие и уязвимые натуры. У них очень хрупкая аура, поэтому ношение изделий из золота для них противопоказано. Исключение можно сделать для нательного крестика или тонкого обручального кольца. Рыбам не стоит выбирать крупные браслеты, массивные кольца или очки в золотой оправе. Идеальным вариантом станут аккуратные серебряные аксессуары в стиле минимализм.

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