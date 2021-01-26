Можно заработать неплохие деньги — финансовый гороскоп на 26 января

Сегодня вы можете найти достойную подработку или даже пойти на повышение.

Овен ‌‌

У Овнов сегодня складывается круг единомышленников и деловых связей, которые могут быть объединены неким общим проектом. Многие вопросы удастся решить благодаря умению находить взаимопонимание и приходить к компромиссам. Успешно идет освоение информационных компьютерных технологий. Отличное время для проектирования и планирования.

Телец

У Тельцов один из лучших дней для карьерного продвижения. Вы сможете заслужить симпатии начальства, прежде всего, благодаря умению быстро и профессионально решать конкретные практические вопросы. За эти качества вас будут ценить и продвигать по карьерной лестнице. Наиболее эффективной будет методичная работа по заранее согласованному плану.

Близнецы

Близнецам звезды советуют максимум внимания и времени уделить совершенствованию в профессии. Успешно проходят курсы повышения квалификации, можно сдавать экзамены по переаттестации, обмениваться мнениями с коллегами. Используйте все доступные вам возможности для расширения и углубления профессиональных знаний.

Рак ‌‌

У Раков этот день благоприятствует работе с финансами. В частности преуспевают работники кредитно-финансовых учреждений, бухгалтерий, касс. Все, кто имеет отношение к чужим деньгам или является материально ответственным лицом на своей должности, будут успешно справляться со своими обязанностями. Также это хорошее время для исследовательской работы.

Лев ‌‌

У Львов в этот день успешно пойдет работа в составе группы. Также благоприятно пойдет профессиональная деятельность у тех, кто работает в организациях без жесткого подчинения нижестоящих вышестоящими и где отношения строятся преимущественно на партнерстве и сотрудничестве. Если же вы занимаете подчиненное положение, то на вас могут нагрузить много работы.

Дева ‌‌

Девам звезды советуют не отступать от традиционного для вас стиля деятельности. Рекомендуется энергично браться за дела и действовать целеустремленно. Сосредоточьтесь на выполнении текущих обязанностей. Те, кто ищут работу, могут найти приемлемый вариант. Также вам могут предложить повышение в должности на основной работе.

Весы ‌‌

Весам в этот день удастся более полно проявить свои таланты и способности. Это хорошее время для участия в конкурсах на звание лучшего по профессии или в кастингах на замещение вакантной должности – вы вполне сможете претендовать на призовое место. Отнеситесь к своей работе творчески, попытайтесь отыскать в ней скрытые и до сих пор нереализованные резервы.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют отдавать предпочтение тем делам, которые вы сможете уже сегодня довести до полного завершения. Даже если вы не успеваете, то можно задержаться на рабочем месте или взять работу доделать дома (если это возможно). Успешно пойдут дела у всех, чья работа связана с ремонтными и строительными работами, коммунальными услугами.

Стрелец

У Стрельцов хорошее время для деловых поездок, встреч, проведения переговоров и подписания договоров. Бумажные дела – их прохождение и согласование по инстанциям – осуществляются без задержек. Торговцы и консультанты, смогут добиться успехов в делах. Однако при расчетах с клиентами следует быть осмотрительнее – не обсчитайте сами себя.

Козерог

У Козерогов работа на подчиненных ролях сегодня пойдет успешнее, чем организаторская и руководящая работа управленцев. Вы получите выгодную работу, заказы, и, соответственно, сможете повысить уровень своих доходов. Текущие дела идут легко и естественно. В трудовом коллективе складывается доброжелательная, деловая обстановка.

Водолей

Водолеям в этот день звезды советуют отдавать предпочтение творческим видам деятельности. Наиболее результативно день пройдет для представителей сферы искусства, театра, индустрии развлечений и моды. Хорошо поработают продавцы модных бутиков и ювелирных салонов. Можно публиковать резюме на сайтах интернета в поисках новой работы.

Рыбы ‌‌

Рыбам звезды советуют отдавать предпочтение той работе, которая не привязана к жесткому графику, когда вы имеете возможность принимать самостоятельные решения и сами сможете планировать и распределять свое рабочее время. У многих этот день располагает к спокойной сосредоточенной работе в обстановке тишины и уединения.