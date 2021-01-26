Прогноз Ба Цзы на февраль: ростки нового и отголоски старого

Февраль 2021 года – время Белого или Металлического Тигра, Гэн Инь.

Нас ждет еще один месяц энергетической пересменки. Поскольку 3 и 12 февраля, соответственно, наступит год Металлического Быка по Солнечному и Лунному календарям. И вслед за энергией Быка или земной ветви Чоу, которую мы уже прочувствовали в январе, в феврале всеми красками заиграет, а вернее сказать, засияет энергия небесного ствола нового года - иньского металла Синь.

Причем в раскладе Ци Мень Дун Цзя, который во многом похож на годовой, в котором «уходят на задний план общие интересы и выдвигается личная корысть».

Назревание новой драматургии будет прямым следствием и порождением старых проблем и кризисных моментов, которые напомнят о себе более, чем определенно. Поскольку энергия небесного ствола месяца – янского металла Гэн – это энергия прошлого года. И на прощание знак Гэн, который очень часто бывает связан с какой-то остановкой развития или проблемой, помашет нам своей железной рукой весьма ощутимо.

Традиционно сильная энергия Дерева февраля и марта стимулирует рост чего-то нового, выраженное развитие и широкое распространение.

Но только не в этот раз. Сильная энергия металла месяца явно будет сдерживать и рост, и экспансию.

Энергию месяца Янского Металла на Янском Дереве можно сравнить с выращиванием дерева бонсай. Это такой жестко ограниченный рост с уходом в детали и подробности.

А потому больше шансов получить поддержку месячных энергий будет у тех, кто начнет развиваться не вовне, а вовнутрь, кто сконцентрируется на своем конкретном фрагменте реальности, добиваясь большего совершенства и качества.

Более событийным этот месяц обещает быть для людей, родившихся в годы, оканчивающиеся на 4, а также для тех, в чьих гороскопах представлен знак Обезьяны. А это, в частности, и родившиеся в августе (после 4-8 числа). Аспекты столкновения с энергиями месяца стимулируют некоторые перемены в их жизни.

Рожденные в годы, оканчивающиеся на 1, получат поддержку сильной звезды Благородного человека. В феврале им явно будет благоволить начальство, и этим стоит воспользоваться.

А вот в лучшем положении по деньгам окажутся рожденные в годы, оканчивающиеся на 3. Работа будет прибыльной, особенно если вы заранее позаботитесь о витрине и обнародованном прайсе своих услуг.

Для важных дел и начала новых проектов старайтесь не использовать так называемые дни столкновений энергии дня с энергией месяца: 5, 15, 17 и 25 февраля 2021 года.

Правильной настройки на энергии месяца!

Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэншуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)