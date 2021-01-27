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Главный зодиакальный счастливчик февраля

Украина.ру3 часа назад
Фото: depositphotos

Астролог Влад Росс составил гороскоп на февраль 2021 года для всех знаков зодиака и отметил, что главными счастливчиками месяца будут Близнецы.

Близнецов в феврале ждет большая удача в сфере образования, приключения и поезди, рассказал астролог.

Росс уточнил, что Близнецам можно запустить бизнес в интернете или заняться получением высшего образования. Представители этого знака могут также удачно купить машину с пробегом.

«Близнецам можно отправляться в дорогу — их ждут прекрасные поездки, в том числе удачные путешествия за рубеж. Также в феврале представители этого знака могут установить полезные контакты с людьми из прошлого», — добавил он.
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