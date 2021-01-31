Февраль – самое время наладить семейные отношения

В февральской карте Ци Мень Дун Цзя есть хороший потенциал для укрепления брачных отношений.

И это весьма актуально, поскольку 2020 год для многих оказался временем испытаний любви на прочность.

И даже если это не ваш случай, обязательно используйте время февраля для того, чтобы сделать ваши отношения еще лучше и крепче.

Практически весь год Крысы энергия небесного ствола Гэн, олицетворяющего мужа, играла ведущую роль в месячных раскладах. Энергия эта сложная и проблемная.

Вот и в нынешнем феврале муж или дела мужа вновь потребуют к себе повышенного внимания. Супруг может стать выраженным потребителем энергии и семейных ресурсов.

Сильный дом жены при этом порождает дом мужа. Порождение – это всегда некая гармония. И это значит, что в текущем месяце жена способна оказать ощутимую помощь, поддержку и содействие своему мужу. При этом жена будет проявляться весьма активно и демонстративно, при хорошей настройке тонко чувствуя, какая именно активность сейчас нужна.

Врата Великолепия, в рамках которых действует Жена, соотносятся в том числе с красотой, яркостью, праздничностью и выраженным оформлением. Все это может очень поддержать мужа и будет ему энергетически полезно.

На фоне приближающихся праздников 14 и 23 февраля у жен есть отличный шанс проиграть Врата Великолепия, не выдумывая никаких специальных поводов.

Вы можете просто создать для своего мужа праздничную атмосферу, просто позаботиться о своем привлекательном внешнем виде, подумать об интересном подарке, романтическом ужине и т.п.

Надо заметить, что муж в февральском раскладе хочет чувствовать себя буквально Царем горы, он хочет блистать. Поэтому и рядом с собой он хочет видеть прекрасную королеву, которая преподнесет ему царский (варианты: красивый, яркий, впечатляющий) подарок. Хорошо, если это будет какое-то активное действие. Например, совместный поход в театр, на концерт или спортивное соревнование.

Не стоит сокрушаться о том, что порождающая энергия идет от жены к мужу, а не наоборот. Во-первых, такие моменты всегда запоминаются и сближают.

А во-вторых, уже в следующем месяце картина изменится. Муж станет энергетическим донором для жены. И от вас зависит, насколько к этому времени он будет преисполнен к вам благодарности и любви.

Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэншуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)