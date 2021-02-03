Названы худшие хозяйки по знаку зодиака

Говорят, что женщина – это хранительница очага.

Вот только это высказывание, как оказывается, относится не ко всем. Многим представительницам прекрасной половины человечества просто не интересно хлопотать по дому. Кто является худшими хозяйками по знаку зодиака? Астролог Анна Зорина составила свой рейтинг.

Этот знак зодиака занимает первое место в этом списке. По словам астролога, Близнецы не очень любят заниматься домашними делами. Но они и не отказываются от своих обязанностей, но только делают это крайне редко. Сами они не скрывают своего отношения к уборке, стирке и приготовлению блюд. Просто им гораздо интереснее потратить свое драгоценное время на себя и на свое развитие.

Этот знак зодиака заслуженно получает серебряную медаль нашего рейтинга. Но они хороши тем, что могут хорошо притворяться хорошими домохозяйками. Но это не значит, что они совершенно не готовят и не убираются дома. Просто если придется выбирать между походом в театр и готовкой, то они с большей вероятностью выберут первое занятие. Они стараются придерживаться активного образа жизни.

На третьем месте оказались Овны. Женщины этого знака зодиака могли быть сдать теорию по приготовлению борща и уборке дома на самый высокий балл, если существовал какой-то особенный экзамен для дам. Вот только к практике приступать они не очень торопятся. Просто им немного лень этим заниматься. Зато они очень легко и грамотно могут распределить все обязанности по дому перед всеми жителями квадратным метров.

Еще один знак зодиака, который общается на «вы» со всеми домашними делами. Женщины стараются экономить время, которое уходит на уборку. Они считают, что можно провести свое свободное время гораздо интереснее, а не за мытьем полов и ковров. Придя в гости, вы и не заметите, что Стрельцов есть проблемы с ведением хозяйства. Просто не заглядывайте в шкаф, а то можно увидеть много интересного.

Женщины этого знака зодиака не совсем плохие домохозяйки. Просто для них процесс уборки в доме – это не строгая обязанность. Это вдохновение. К этому вопросу они подходят именно так. Заставить их готовить и убираться просто невозможно. Если они сами этого не захотят, готовить и убираться придется другим членам семьи.

Этот знак зодиака вроде и любит убираться и готовить, но есть у них один главный минус. Они слишком суетливы и напряжены. Пытаясь уследить за несколькими делами одновременно, они совершают грубые ошибки. К примеру, поставив пельмени на плиту, они могут заняться протиранием пыли. О пельменях они вспомнят лишь тогда, когда вода выкипит из кастрюли.