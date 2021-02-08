Зеркальная дата 12.02.2021: что нужно сделать в этот день

12 февраля в 2021 года станет зеркальной датой – палиндромом.

Это число читается одинаково со всех сторон. Такие даты считаются энергетически сильными и открывают человеку большие возможности. Экстрасенсы говорят, что во время даты-палиндрома можно повлиять на свою судьбу и увидеть будущее. Нумерологи также советуют не сдерживать себя и загадывать самые дерзкие желания.

В зеркальную дату нельзя принимать серьезные решения, а также окружать себя негативом, поэтому старайтесь избегать ссор и конфликтов, особенно с близкими людьми. Запрещены серьезные финансовые операции и покупки, требующие больших вложений. 12 февраля в этом году не стоит заключать браки, так как это может негативно сказаться на будущем семьи.

В зеркальную дату лучше всего заняться собой и провести день наедине со своими мыслями. Займитесь спортом или выберите себе дело по душе, которое поможет вам расслабиться и отвлечься от негативных мыслей.

В этом году 12 февраля примечательно не только тем, что эта дата – палиндром. Она совпадает с китайским Новым годом, что делает ее в несколько раз сильнее. Нумерологи и экстрасенсы рекомендуют в этот день составить свою карту желаний, и не бойтесь вписывать и вклеивать туда свои самые дерзкие мечты, потому что даже они могут сбыться, если вы этого сильно захотите.

Перед тем, как составлять карту желаний, убедитесь, что вы верите в ее магическую и психологическую силу. Составлять ее нужно вечером, а на протяжении дня наедине с собой фиксируйте все, что вы планируете сделать за весь следующий год, а потом вклейте все это в свою карту. Карту желаний надо составлять с правильным настроем и делать лучше это в одиночестве. Когда вы завершите ее подготовку, уберите от посторонних глаз, а на протяжении года доставайте и напоминайте себе о своих мечтах.

Алевтина Кузнецова