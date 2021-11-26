Кому солнечное затмение 4 декабря приготовило сюрпризы

Что можно и что нельзя делать в день затмения знакам. зодиака.

Затмения – это точки перезагрузки и обнуления энергетического поля Земли, несущие, к тому же, кармический оттенок. Лунное затмение – это полнолуние, то есть – оппозиция Солнца и Луны в противоположных знаках зодиака. А Солнечное затмение – это новолуние, то есть, соединение Солнца и Луны в одном знаке.

Лунные затмения связаны с материальным миром, а солнечные – с тонким, духовным. В астрологии затмения активно используют и как прогностическую технику, и как один из методов астромагии – изменения судьбы с помощью особых, кармических точек года. На циклах затмений построена мунданная астрология, которая прогнозирует процессы и события на уровне стран и государств. Ну а в личных прогнозах затмения связаны с самыми яркими, судьбоносными и важными событиями в жизни. Такими, как, к примеру: браки и разводы, рождения или смерти, переезды. Такие события, которые случаются не более 1-2 раз в жизни.

Когда ось затмений входит в какую-то пару знаков зодиака, мы ожидаем, что судьбоносные события будут происходить именно у этих знаков. Текущее затмение станет последним на оси знаков Стрелец-Близнецы, и в следующем году затмения перейдут на ось Телец-Скорпион. Ну а пока главные герои именно они – Стрельцы и Близнецы. У многих из них уже случилось что-то важное за последний год, ведь прошло уже 3 затмения в этих знаках за последнее время. И сейчас – время окончательной развязки той цепочки событий, которая была запущена. Особенно это касается Стрельцов и Близнецов, рожденных в период со 2 по 6 декабря, и со 2 по 6 июня. Возможно, вам предстоит финальное испытание или же принятие какого-то окончательного решения.

А всем остальным я могу порекомендовать в день затмения заниматься духовными практиками, направленными на ваши мечты и желания. Ведь это очень энергетически мощный день, который может многократно усилить все ваши старания.

Стоит также помнить о том, что в затмение не стоит принимать решения, и делать нечто жизненно важное (жениться, увольняться, делать операции, конфликтовать и т.п.) Поскольку поле планеты слишком напряжено и нестабильно в этот период, то высока вероятность, что что-то пойдет не так, или потом придется переделывать. Лучше всего провести этот день в уединении и концентрации на том, что для вас сейчас важнее всего. И вселенная обязательно вас отблагодарит за это уважение к ней.