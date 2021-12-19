Полнолуние 19 декабря: почему рано покупать подарки

Наш астролог рассказал, что принесет нам полнолуние и почему стоит повременить с покупками на Новый год.

Гороскоп предновогоднего полнолуния 19 декабря – панорамный снимок на предстоящие две недели до новолуния 2 января 2022-го.

Как уживутся вместе за эти две активные недели сразу несколько значимых, но противоречивых астрологических событий?

Прямо 19-го на точной фазе полнолуния мы получаем уведомление от Венеры о её развороте в ретроградное движение (до февраля 2022-го), в обратный путь по практичному, но не слишком романтичному и чувственному Козерогу. При этом, Венера за счёт продолжительной потери скорости долго держится в соединении с мрачным Плутоном, что и без того капризной Венере добавляет и драматизма, и манифестов и демаршей на любых уровнях партнёрских отношений. А может кто-то наоборот сменит свой гнев на милость – такие варианты также стоит учитывать и рассматривать в русле разворота Венеры с целью стабилизации отношений и сотрудничества. С оказией с третьей декады декабря могут «неожиданно» приходить уведомления о старых долгах, но могут сдвинуться (получат разрешение) те дела, которые не удавалось запустить раньше! А вот косметические и другие операции в индустрии красоты с этого момента стоит отложить до лучших времён.

В то же время карта самого полнолуния не лишена респектабельных пропорций – Солнце и Луна зафиксируются в гармоничных связях с Юпитером, а Меркурий как управитель этой лунации бросает дружественный аспект к Урану. Вся эта планетная картина поддержит оптимистический настрой и курс на разработку новых планов. Однако реализация новых замыслов (разве что кроме быстрых-краткосрочных до 20 декабря), судя по всему, может пойти сложно.

Грозой уже третьего по счёту напряжённого фактора концовки декабря станет завершающий цикл конфликта Сатурна и Урана (21-24 декабря). Да, этот аспект более значим для общественных, коллективных, государственных событий, но и наши личные планы, особенно связанные с группами людей, общими интересами в этот период могут претерпевать изменения или откладываться. В целом период с 21 по 24 может доставить множество неудобств, препятствий в обычный распорядок дня, это явно не лучшие дни для поиска подарков и активного шопинга.

И наконец на закате календарного года с 29 декабря нас ждёт переход благодетеля Юпитер в знак своей обители Рыбы, и это событие – повод для более подробного материала.

Более сбалансированные по энергии планет дни периода – 19 (вторая половина дня), 20, 25, 27, 30 декабря. Всех благ!