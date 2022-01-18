Как отпечатается Полнолуние 18 января на человечестве

Кому-то в этот период жирно повезет, а кому-то придется быть активнее.

Полнолуние во вторник, 18 января, (около 03:00) открывает достаточно сложный по взаимосвязям планет двухнедельный отрезок, создающий событийную среду до новолуния 1 февраля.

В чём сложности – период имеет весьма вязкую, во многом ограничительную и не очень-то деловую структуру влияний планет. Причина не только в развернувшемся (с 14 января по 4 февраля) назад Меркурии и продолжающегося «исхода» на ретроградном движении Венеры (до 29 января), но и минимума точных аспектов в этот период между планетами. В этой ситуации переход и Марса (24 января) и Меркурия (26 числа) в штат Козерога могут только усилить застойные показатели, хотя организованность и намерения могут быть на высоком уровне.

Впрочем, как обычно, на определённые надежды и видимость будущих перспектив настроит переход Солнца в знак Водолея ранним утром 20 января. Солнце в это время (20-21 января) придёт ещё и к гармоничным связям с осью Лунных Узлов, что само по себе создаст всплеск оптимизма и станет благоприятным временем для наработки новых идей и планов, творческих изысканий.

А вот довольно событийной и как раз яркой и переменчивой может стать концовка рассматриваемого периода – 29-31 января. На небосводе в эти дни сойдутся несколько выпуклых резонансных факторов, где главной действующей силой станет конфликт Солнца с Ураном (точный аспект 30 января в 22:30), а также расширенное соединение Меркурия с Плутоном (29 января), а фоном в это время будет работать разворот Венеры на прямое движение в тот же день – 29 января.

В совокупности влияний планет локальный отрезок 29-31 января может стать как временем прорывов в различных контактах и противостояниях, вопросах договорного характера, так и днём окончательных разрывов отношений и прекращения временного сотрудничества. В эти же дни очень важными могут стать речи и слова власть имущих, популярных личностей, это время испытания дружеских контактов на прочность. Повышена вероятность ураганных ветров, инцидентов в воздушном пространстве и аэропортах, в горах, высотных объектах (вышки и краны), растёт вседозволенность, реакционизм и вольнодумство среди населения, возможны сбои работы в глобальных инфосетях.

Напряжённые дни периода, в том числе неблагоприятные для здоровья от полнолуния 18 января до новолуния 1 февраля – 18-19, 22, 29-31 января.

Более позитивные, стабильные дни по влиянию планет – 20-21, 26 (после 10:00).

Нейтральные дни – 24, 27-28 января.