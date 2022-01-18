Как отпечатается Полнолуние 18 января на человечестве
Кому-то в этот период жирно повезет, а кому-то придется быть активнее.
В чём сложности – период имеет весьма вязкую, во многом ограничительную и не очень-то деловую структуру влияний планет. Причина не только в развернувшемся (с 14 января по 4 февраля) назад Меркурии и продолжающегося «исхода» на ретроградном движении Венеры (до 29 января), но и минимума точных аспектов в этот период между планетами. В этой ситуации переход и Марса (24 января) и Меркурия (26 числа) в штат Козерога могут только усилить застойные показатели, хотя организованность и намерения могут быть на высоком уровне.
Впрочем, как обычно, на определённые надежды и видимость будущих перспектив настроит переход Солнца в знак Водолея ранним утром 20 января. Солнце в это время (20-21 января) придёт ещё и к гармоничным связям с осью Лунных Узлов, что само по себе создаст всплеск оптимизма и станет благоприятным временем для наработки новых идей и планов, творческих изысканий.
А вот довольно событийной и как раз яркой и переменчивой может стать концовка рассматриваемого периода – 29-31 января. На небосводе в эти дни сойдутся несколько выпуклых резонансных факторов, где главной действующей силой станет конфликт Солнца с Ураном (точный аспект 30 января в 22:30), а также расширенное соединение Меркурия с Плутоном (29 января), а фоном в это время будет работать разворот Венеры на прямое движение в тот же день – 29 января.
Более позитивные, стабильные дни по влиянию планет – 20-21, 26 (после 10:00).