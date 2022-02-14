Что нельзя делать в полнолуние 16 февраля

Полнолуние – важный период для человека, когда можно приманить к себе и счастье, и неудачи.

Полнолуние – самая сильная фаза луны во всем ее цикле. Это некий момент кульминации, точка апогея всего того, что зрело и развивалось в первые две четверти цикла. И наши предки считали этот день особенным, мистическим. Завораживающая магия лунного света с самых древних времен волнует наши сердца. Но яркая полная луна может вызывать и смешанные чувства: тревогу, страх, возбуждение. Она многократно усиливает общий эмоциональный фон планеты, провоцирует людей на импульсивные действия. Поэтому раньше ходило поверье, что нельзя долго смотреть на полную луну – навлечешь беду.

А что еще нельзя делать в полнолуние? Давайте разберемся.

1. В день полнолуния нельзя ругаться и выяснять отношения, поскольку ситуация может выйти из-под контроля и сильно навредить всем участникам конфликта. Помните о том, что энергетика полнолуния крайне нестабильна и непредсказуема. Лунная энергия – как река, а в этот период она выходит из берегов. По этой же причине нежелательно участвовать в эмоциональных массовых мероприятиях – ходить на спортивные матчи, митинги, собрания. Достаточно самого пустякового повода для того, чтобы толпа вспыхнула и повела себя неадекватно.

2. В этот период также нежелательно начинать курс лечения или давать организму новые непривычные физические нагрузки. По той же причине – непредсказуемость ночного светила может привести к негативным последствиям.

3. Нельзя планировать хирургические вмешательства на полную луну. Все мы знаем, что с фазами луны связаны приливы и отливы: в полнолуние – прилив, в новолуние – отлив. Но это касается не только водоемов, но и нашего организма, который, как мы все знаем, на 70% состоит из воды. Полнолуние влияет на свертываемость крови, и даже незначительная рана может привести к большой кровопотере. Конечно, если операция экстренная и не терпит отлагательств, то ничего не поделаешь. Но, если есть возможность перенести, то лучше ей воспользоваться.

4. Не стоит заниматься уборкой в доме. Эта фаза луны все умножает и усиливает, поэтому сохранить чистоту и порядок надолго не получится. Скорее – наоборот – дом будет приходить в состояние хаоса гораздо быстрей, чем раньше.

5. Ни в коем случае не стоит переедать (а аппетит в полнолуние усиливается). В это период все живое интенсивно размножается, включая бактерии, грибки и микробы. Мало того, что вы пожалеете об испорченной фигуре, так еще и есть риски получить проблемы с пищеварением, нарушения работы ЖКТ. А вот начать похудение в полнолуние – прекрасная идея. Ограничения в питании будут даваться вам легко в последующие две недели.

6. Во время полнолуния также не стоит делать незапланированные покупки. Вы легко поддадитесь любым соблазнам и эмоциональным порывам, о чем впоследствии пожалеете.

Ну а что же будет удачным в этот день

Наши предки знали множество ритуалов в полнолуние, которые принесут желаемый эффект в нужном деле. Помните, что полная луна все умножает и увеличивает? Что же люди чаще всего хотят умножить и увеличить?

Ну, во-первых, деньги, конечно же. Или материальное благополучие в целом. Поэтому можно попробовать любой денежный ритуал с участием ночного светила. Полнолуние в феврале выпадает на 16 число, состоится в знаках Льва и Водолея, а его пик – на 19.56 по московскому времени.

Умножить и увеличить в полнолуние можно красоту и молодость, для этого существуют свои обряды.

Творческая энергия в день полнолуния бьет через край, чем и нужно пользоваться. Сделайте что-то красивое своими руками или устройте праздник для близких, энергетика знака Льва как нельзя лучше для этого подходит.

Подходит полнолуние и для привлечения любви в свою жизнь, для улучшения уже существующих отношений.

Ну и, наконец, можно просто загадать желание, ведь луна – символ детства в астрологии, а дети искренне верят в чудеса. Главное – желание должно вызывать в вас сильные позитивные эмоции, и вы не должны сомневаться в возможности его исполнения. Тогда магия луны обязательно сработает.