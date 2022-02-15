Полнолуние 2022
Какие возможности для нас открывает февральское полнолуние?
16 февраля 2022 года состоится второе полнолуние в этом году. Точное время события – 19.56 по Москве. Чем же будет отличаться полнолуние в феврале от январского? Во-первых, каждый месяц это астрономическое явление происходит в разных знаках зодиака. Солнце ежемесячно меняет знак, а Луна во время полнолуния всегда стоит напротив Солнца – в противоположном знаке. В январе Солнце было в Козероге, и полнолуние произошло на оси знаков Рак-Козерог. в феврале же Солнце перешло в Водолей, и полнолуние состоится на оси Лев-Водолей.
Что это значит? Что символизм полной луны в феврале будет отличаться от предыдущей. Ось Рак-Козерог – ось семьи, родителей, места жительства. И в прошлом месяце полнолуние подчеркивало именно эти темы, влияло в большей степени на вопросы, связанные с этой осью. Ось Лев-Водолей в астрологии связана с детьми, любовью, творчеством, публикой и известностью, с праздниками и дружбой. А значит, эти сферы в феврале будут наиболее активны и получат больше помощи обстоятельств, удачи и энергии. А также это полнолуние повлияет и на представителей этих знаков – Львов и Водолеев - они будут на виду, в центре внимания, в их жизни могут реализоваться мечты и планы, которые давно вынашивались.
Второе важное отличие полнолуния в феврале – не будет участия ретроградного Меркурия и Венеры, которые влияли на январское полнолуние. Это очень позитивный фактор, это значит, что все наши дела пойдут быстрей, станет меньше препятствий и тормозов, меньше ошибок. Потому что ретроградные планеты оказывают затормаживающее действие, заставляют нас возвращаться к прошлому, а не идти в будущее. Февраль поможет нам вздохнуть свободнее.
Третья особенность полнолуния в феврале – оно запускает программу предстоящих затмений, которые состоятся через 3 месяца. Для тех людей, кому эти затмения попадают на важные точки личного гороскопа, полнолуние станет спусковым крючком, началом важных перемен в жизни. Это будет первый звоночек, первое событие в цепи. В частности, это касается поздних (рождены в конце знака) Львов, Водолеев, Тельцов и Скорпионов.
Лунный календарь на февраль 2022
А теперь рассмотрим подробней фазы луны в феврале.
В это время луна начинает убывать, и приходит время получать результаты своих трудов и начинаний первых двух фаз. «Пожинать плоды». Для новых дел период не подходит, но будет очень удачным для любых очищений, наведения порядка и систематизации свой жизни.
Энергетика луны начинает слабеть, как и наша активность. В этот период хорошо больше отдыхать и меньше работать, заниматься своим внутренним миром и телом.
Календарь полнолуний на 2022 год
- 18 января
- 16 февраля
- 18 марта
- 16 апреля
- 16 мая
- 14 июня
- 13 июля
- 12 августа
- 10 сентября
- 9 октября
- 8 ноября
- 8 декабря