Полнолуние 2022

Какие возможности для нас открывает февральское полнолуние?

16 февраля 2022 года состоится второе полнолуние в этом году. Точное время события – 19.56 по Москве. Чем же будет отличаться полнолуние в феврале от январского? Во-первых, каждый месяц это астрономическое явление происходит в разных знаках зодиака. Солнце ежемесячно меняет знак, а Луна во время полнолуния всегда стоит напротив Солнца – в противоположном знаке. В январе Солнце было в Козероге, и полнолуние произошло на оси знаков Рак-Козерог. в феврале же Солнце перешло в Водолей, и полнолуние состоится на оси Лев-Водолей.

Что это значит? Что символизм полной луны в феврале будет отличаться от предыдущей. Ось Рак-Козерог – ось семьи, родителей, места жительства. И в прошлом месяце полнолуние подчеркивало именно эти темы, влияло в большей степени на вопросы, связанные с этой осью. Ось Лев-Водолей в астрологии связана с детьми, любовью, творчеством, публикой и известностью, с праздниками и дружбой. А значит, эти сферы в феврале будут наиболее активны и получат больше помощи обстоятельств, удачи и энергии. А также это полнолуние повлияет и на представителей этих знаков – Львов и Водолеев - они будут на виду, в центре внимания, в их жизни могут реализоваться мечты и планы, которые давно вынашивались.

Второе важное отличие полнолуния в феврале – не будет участия ретроградного Меркурия и Венеры, которые влияли на январское полнолуние. Это очень позитивный фактор, это значит, что все наши дела пойдут быстрей, станет меньше препятствий и тормозов, меньше ошибок. Потому что ретроградные планеты оказывают затормаживающее действие, заставляют нас возвращаться к прошлому, а не идти в будущее. Февраль поможет нам вздохнуть свободнее.

Третья особенность полнолуния в феврале – оно запускает программу предстоящих затмений, которые состоятся через 3 месяца. Для тех людей, кому эти затмения попадают на важные точки личного гороскопа, полнолуние станет спусковым крючком, началом важных перемен в жизни. Это будет первый звоночек, первое событие в цепи. В частности, это касается поздних (рождены в конце знака) Львов, Водолеев, Тельцов и Скорпионов.

Лунный календарь на февраль 2022

А теперь рассмотрим подробней фазы луны в феврале.

Новолуние – 1 февраля. День новолуния – начало лунного цикла. В этот период луна еще только рождается, энергетика слабая, и день не подходит для активностей и начинаний. Если начать новое дело прямо в новолуние, то можно почти гарантировать, что идти оно будет плохо или вовсе зачахнет из-за нехватки ресурсов и энергии у участников этого дела.

Первая четверть – 2-8 февраля (растущая луна). В это время луна уже набирает силу, хорошо строить планы на будущее, «сажать семена» своих намерений.

Вторая четверть – 9-15 февраля (растущая луна). Самое продуктивное и успешное время во всем цикле, время активных действий вовне, время принятия решений и начинаний.

Полнолуние – 16 февраля. В эти лунные сутки ночное светило достигнет максимальной яркости на небе, это его энергетический пик. Хотя с земли луна может казаться полной на протяжении нескольких ночей. Время для реализации и раскрытия всего того, что было начато в первые две четверти. В этот день события и планы могут выходить из-под контроля, повышается эмоциональный фон, а животные могут становиться особенно опасными и агрессивными. Не рекомендуется конфликтовать, а также провоцировать собак, особенно незнакомых.

Третья четверть – 17-24 февраля (убывающая луна).

В это время луна начинает убывать, и приходит время получать результаты своих трудов и начинаний первых двух фаз. «Пожинать плоды». Для новых дел период не подходит, но будет очень удачным для любых очищений, наведения порядка и систематизации свой жизни.

Четвертая четверть – 25 февраля – 2 марта (убывающая луна).

Энергетика луны начинает слабеть, как и наша активность. В этот период хорошо больше отдыхать и меньше работать, заниматься своим внутренним миром и телом.

Календарь полнолуний на 2022 год