Во сколько начнется полнолуние 16 февраля 2022

Что нужно и нельзя делать в день февральского полнолуния?

Уже в среду, 16 февраля, состоится полнолуние на оси знаков Лев-Водолей. Это второе полнолуние в 2022 году, первое было в январе, и затрагивало знаки Рака и Козерога. Точное полнолуние 2022 года наступит в 19:56 по московскому времени. Все мы знаем, что полнолуние – это тот период месяца, когда лунный диск полностью освещен Солнцем. Астрологически же, полнолуние – это противоположное положение Солнца и Луны по отношению друг другу, нахождение их в противоположных друг другу знаках зодиака. И, если Солнце сейчас проходит по знаку Водолея, то Луна обязательно должна находится во Льве – знаке, стоящем напротив Водолея в зодиаке.

На кого повлияет полнолуние 16 февраля

В день полнолуния луна приобретает необыкновенную силу за счет своей яркости и видимости. И эта яркость проявляет наружу все то, что было скрыто в предыдущие две недели – мысли, чувства, страхи. Повышается общий эмоциональный фон, ведь Луна – планета эмоций и психики в астрологии.

Поэтому все, кто связаны с луной, а это: дети, женщины и домашние животные – могут вести себя странно, испытывать эмоциональные перепады, откровенничать, капризничать и хулиганить. Полнолуние также сильно влияет на чувствительных людей и тех, кто имеет различные хронические заболевания. Они могут испытывать различные недомогания или переживать обострения болезней. Поэтому им следует быть осторожными и не перегружать себя.

В феврале полнолуние повлияет на Водолеев и Львов, в первую очередь. Особенно на тех, кто рожден с 15 по 17 февраля и с 15 по 17 августа. В их жизни могут, наконец, реализоваться те планы, которые давно вынашивались. Также полнолуние 16 февраля 2022 года принесет помощь и удачу людям творческих и креативных профессий, потому что ось знаков Лев-Водолей – ось творчества, игры и публики. Поэтому, если вы артист, рекламщик или айтишник – ждите хороших новостей.

Что модно делать в полнолуние 16 февраля 2022

В этот день хорошо делать любые мистические обряды. Но успешней всех будут те, которые связаны с любовью и детьми, ведь Лев – знак любви и знак детей, в астрологии эти понятия неразделимы.

1. Также 16 февраля подойдет для любого творчества и креатива, от рисования вместе с детьми до выступления на публике. Любое спонтанное и игривое проявление себя придаст вам огромное количество энергии и заряд отличного настроения на ближайшие две недели. Хороший день для фотосессий.

2. Ну и, конечно же, полнолуние в знаке Льва в феврале идеально для романтики и выражения своих чувств. Свидание, подарок, романтический вечер или страстная ночь – то, что доктор прописал в этот день.

Что нельзя делать в полнолуние 16 февраля 2022

В это полнолуние 16 февраля не рекомендуется:

- давать в долг деньги (есть большая вероятность, что их не вернут)

- наводить порядок в доме (уборка не принесет желаемого результата и очень быстро жилье еще сильнее захламится)

- начинать новые дела (особенно связанные с детьми или друзьями)

- стоит избегать высоких физических нагрузок, так как организм в этот день ослаблен и уязвим

- стричь волосы и ногти, если вы хотите, чтобы они быстро росли. Но если ваша цель, наоборот – сохранить стрижку как можно дольше, то полнолуние не будет этому мешать.