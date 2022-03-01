Что обещает нам новолуние в марте

Наш астролог рассказал, чего ждать от новолуния в Рыбах?

Вот мы и подошли к очередному новолунию, которое состоится 2 марта. В 2022 году оно станет уже третьим. Новолуние 2 марта 2022 произойдет в знаке Рыб, в 20:35 по Москве.

Что есть новолуние с точки зрения астрономии? Это момент соединения Солнца и Луны в одной точке эклиптики, а тень от Земли закрывает ту сторону Луны, которая обращена к нашей планете. Поэтому на небе Луны в эти дни не видно.

А следуя астрологическому принципу «что наверху, то и внизу» – раз Луны не видно, значит она слаба. И этот принцип полностью подтверждается реальными фактами. В новолуние действительно энергетика Луны самая слабая в лунном месяце – все, чем управляет Луна, в этот период слабеет и уменьшается. А управляет она всеми жидкостями, здоровьем и метаболизмом, денежными потоками. Достаточно вспомнить, что от фаз Луны зависят приливы и отливы, а врачи древности всегда сверялись с Луной, назначая лечение или проводя операции.

Именно поэтому стоит сверяться с лунным календарем перед любым важным начинанием или принятием решения.

Давайте рассмотрим лунный календарь на март.

Фазы луны на март

2 марта – новолуние

Крайне неблагоприятное время для любых начинаний. Энергетика сейчас на нуле, иммунитет ослаблен, могут проявляться различные недомогания и обострения хронических заболеваний. Не стоит также вкладывать куда-то деньги и делать крупные покупки, результата не будет. Брать и давать деньги в долг тоже не нужно.

Во время новолуния не рекомендуется стричься, иначе волосы могут испортиться, стать ломкими и тусклыми, будут плохо расти. Подождите пару дней и с началом лечения, оздоровительных процедур или плановых операций.

3 – 10 марта – растущая луна (Первая фаза)

Новая луна становится видимой и понемногу набирает энергию. Хорошее время для активного планирования и реализации уже задуманного. В этот период как раз-таки и стрижки, и старт лечения, и укрепление здоровья – будут очень удачными.

11 – 17 марта – растущая луна (Вторая фаза)

Ночное светило в этот период становится еще мощней и влиятельней. Именно в это время лучше делать все самое важное, что вы запланировали на месяц.

18 марта – полнолуние

Сила ночной красавицы достигает максимума, пика. Это время кульминации, развязки всего того, что зрело и росло в первые две лунных фазы. В полнолуние хороши ритуалы и практики, направленные на размножение и увеличение. Подумайте, чтобы вы хотели приумножить, и практикуйте в полнолуние в марте. Самые популярные ритуалы – на деньги, на любовь, на красоту и молодость.

19 – 24 марта – убывающая луна (Третья фаза)

Третья фаза длится от полной луны до разделения лунного диска поровну, на темную и светлую часть. Время «собирать урожай» от усилий и дел всего предыдущего лунного месяца. Хороший период для упорядочивания и гармонизации любой части нашей жизни.

25 – 31 марта – убывающая луна (Четвертая фаза)

Длится с конца третьей фазы до очередной новой луны. Самый энергетически слабый период (не считая новолуния). Это период подведения итогов, исправления ошибок и отдыха. Спад физической и интеллектуальной активности, погружение в свой внутренний мир. Благоприятное время для работы с подсознанием, духовных практик, очищения.

Ну а ниже читайте также лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней:

Самые благоприятные дни в марте – 3, 4, 6, 15, 23, 24, 26, 29, 30 лунные сутки.

Относительно благоприятные дни в марте – 5, 7, 8, 11, 14, 16, 17 лунные сутки.

Неблагоприятные дни в марте – 1, 2, 21, 22, 25, 28, 31.