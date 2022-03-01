Что обещает нам новолуние в марте
Наш астролог рассказал, чего ждать от новолуния в Рыбах?
Вот мы и подошли к очередному новолунию, которое состоится 2 марта. В 2022 году оно станет уже третьим. Новолуние 2 марта 2022 произойдет в знаке Рыб, в 20:35 по Москве.
Что есть новолуние с точки зрения астрономии? Это момент соединения Солнца и Луны в одной точке эклиптики, а тень от Земли закрывает ту сторону Луны, которая обращена к нашей планете. Поэтому на небе Луны в эти дни не видно.
А следуя астрологическому принципу «что наверху, то и внизу» – раз Луны не видно, значит она слаба. И этот принцип полностью подтверждается реальными фактами. В новолуние действительно энергетика Луны самая слабая в лунном месяце – все, чем управляет Луна, в этот период слабеет и уменьшается. А управляет она всеми жидкостями, здоровьем и метаболизмом, денежными потоками. Достаточно вспомнить, что от фаз Луны зависят приливы и отливы, а врачи древности всегда сверялись с Луной, назначая лечение или проводя операции.
Именно поэтому стоит сверяться с лунным календарем перед любым важным начинанием или принятием решения.
Давайте рассмотрим лунный календарь на март.
Фазы луны на март
Крайне неблагоприятное время для любых начинаний. Энергетика сейчас на нуле, иммунитет ослаблен, могут проявляться различные недомогания и обострения хронических заболеваний. Не стоит также вкладывать куда-то деньги и делать крупные покупки, результата не будет. Брать и давать деньги в долг тоже не нужно.
Во время новолуния не рекомендуется стричься, иначе волосы могут испортиться, стать ломкими и тусклыми, будут плохо расти. Подождите пару дней и с началом лечения, оздоровительных процедур или плановых операций.
Новая луна становится видимой и понемногу набирает энергию. Хорошее время для активного планирования и реализации уже задуманного. В этот период как раз-таки и стрижки, и старт лечения, и укрепление здоровья – будут очень удачными.
Ночное светило в этот период становится еще мощней и влиятельней. Именно в это время лучше делать все самое важное, что вы запланировали на месяц.
Сила ночной красавицы достигает максимума, пика. Это время кульминации, развязки всего того, что зрело и росло в первые две лунных фазы. В полнолуние хороши ритуалы и практики, направленные на размножение и увеличение. Подумайте, чтобы вы хотели приумножить, и практикуйте в полнолуние в марте. Самые популярные ритуалы – на деньги, на любовь, на красоту и молодость.
Третья фаза длится от полной луны до разделения лунного диска поровну, на темную и светлую часть. Время «собирать урожай» от усилий и дел всего предыдущего лунного месяца. Хороший период для упорядочивания и гармонизации любой части нашей жизни.
Длится с конца третьей фазы до очередной новой луны. Самый энергетически слабый период (не считая новолуния). Это период подведения итогов, исправления ошибок и отдыха. Спад физической и интеллектуальной активности, погружение в свой внутренний мир. Благоприятное время для работы с подсознанием, духовных практик, очищения.
Ну а ниже читайте также лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней:
Самые благоприятные дни в марте – 3, 4, 6, 15, 23, 24, 26, 29, 30 лунные сутки.
Относительно благоприятные дни в марте – 5, 7, 8, 11, 14, 16, 17 лунные сутки.
Неблагоприятные дни в марте – 1, 2, 21, 22, 25, 28, 31.