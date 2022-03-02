Как новолуние 2 марта повлияет на человечество

Наш астролог рассказал, чего ждать от новолуния в Рыбах?

Новолуние – это фаза луны, при которой луна соединяется с солнцем в одной точке эклиптики. В астрологии – это соединение двух светил в одном градусе какого-либо знака зодиака. В марте 2022 новолуние произойдет 2 марта в 20:35 по московскому времени, в знаке Рыб.

Для того, чтобы понять смысл новолуния, давайте рассмотрим весь лунный цикл.

Итак, лунный месяц состоит из 29-ти лунных суток и включает в себя шесть фаз:

Новолуние

Первая четверть

Вторая четверть

Полнолуние

Третья четверть

Четвертая четверть

Новолуние – первая фаза луны, момент ее зарождения. Сразу после него начинается растущая луна, которая продолжается до полнолуния. Это всегда первый день лунного цикла, первые лунные сутки.

Полнолуние – период лунного цикла, при котором солнце и луны стоят напротив друг друга, в противоположных точках эклиптики. В астрологии – в противоположных знаках зодиака. Это пиковая фаза всего цикла, момент наивысшей силы лунной энергии.

Сразу после полнолуния ночное светило начинает убывать или «стареть». Этот процесс продолжается всю третью и четвертую четверть, и заканчивается очередным новолунием – началом нового лунного цикла.

Таким образом, за 29 суток луна проходит вокруг земли по всем 12-ти знакам зодиака. Каждая фаза лунного цикла длится 7-8 суток, а полнолуние и новолуние – короткие однодневные фазы, символизирующие переход светила из одного состояния в другое (от растущей луны к убывающей, и наоборот).

С точки зрения эзотерики и астрологии новолуние – это новое рождение. Рождение желаний, планов, мечт, намерений. Это семена нашего будущего, которые расцветут к полнолунию. Поэтому энергетику новолуния используют для формирования намерений, планов, желаний. Эти традиции основаны на знаниях древних цивилизаций, ведь человечество наблюдало за небесными светилами с самого своего зарождения. Уже у древних шумеров, которые считаются первой цивилизацией на земле, существовала примитивная астрологическая система.

Предлагаем и вам воспользоваться этими знаниями.

Важно для каждого цикла луны положение в знаках зодиака. Это положение смотрят как раз по новолунию, ведь каждый месяц луна рождается в новом знаке. И будет очень хорошо приводить свои планы и желания в соответствие с символизмом знака новолуния.

Новолуние в Овне:

Способствует вообще любым начинаниям, потому что Овен – знак начала, он первый в зодиаке, и с него начинается астрологический год. Особо удачными будут дела, связанные с физическим трудом, с телом, с соперничеством и победами, с бизнесом и спортом.

Новолуние в Тельце:

Благоприятно для финансового планирования, для тем, связанных со здоровьем, красотой и комфортом. Очень хорошо в этом цикле начинать копить, накопления будут быстро увеличиваться и расти.

Новолуние в Близнецах:

Подойдет для намерений, связанных с обучением, поездками, встречами и переговорами. Благоприятно для начинаний в соцсетях, для налаживания контакта с братьями и сестрами.

Новолуние в Раке:

Идеально для дел, связанных с недвижимостью, семьей и детьми, планирования зачатия. Также подойдет для изменения питания и бытовых привычек.

Новолуние во Льве:

Удачно для формирования желаний и целей, связанных с публичностью и популярностью, с творчеством и развлечениями. Рекомендуется планировать праздники и отпуска, подбирать подарки.

Новолуние в Деве:

Прекрасно для задумок, связанных со здоровьем, чистотой, красотой и домашними животными. Удача в рабочих вопросах, в решении бытовых проблем.

Новолуние в Весах:

Стройте планы и загадывайте желания на отношения, брак, благоприятный исход юридических вопросов. Месяц для успешного шопинга и выходов в свет.

Новолуние в Скорпионе:

Поможет решить вопросы, связанные с займами и кредитами, страхованием и налогами. Подходит для различных чисток и глобальных уборок.

Новолуние в Стрельце:

Цели, связанные с путешествием, переездом, выходом на большую публику, получения авторитета и высокого социального статуса. В такой лунный цикл хорошо начинать преподавание и наставничество, начинать свою деятельность в качестве гуру и эксперта.

Новолуние в Козероге:

Способствует успеху в карьерных и профессиональных вопросах, повышению в должности или получению более высокого профессионального статуса. В этом цикле хорошо строить долгосрочные планы и стратегии на любые сферы жизни.

Новолуние в Водолее:

Благоприятно для начинаний, связанных с творчеством, друзьями и единомышленниками, для внедрения новых идей и инноваций.

Новолуние в Рыбах:

Творчество (особенно все, что связано с музыкой, фото и видео-контентом), духовное и психическое здоровье, религия и вера, уединение и вдохновение – вот где принесет удачу новолуние в Рыбах.

И предстоящее новолуние 2 марта 2022 будет как раз-таки в знаке Рыб. Если вы давно хотели разрешить какие-то психологические проблемы, или вопросы веры и духовной жизни, то сейчас самое время. Творческие задумки, посетившие вас в новолуние, будут развиваться быстро и успешно.

А ниже предлагаем вам лунный календарь 2022, который позволит лучше ориентироваться в фазах луны в марте.

Лунный календарь с таблицей благоприятных и неблагоприятных дней, фаз луны и ближайших новолуний (на март)

rambler

rambler

rambler

rambler

rambler

rambler