Какие проблемы принесет октябрьское полнолуние

Чего же нам ждать от полной Луны в октябре?

Когда полнолуние в октябре 2022

Полнолуние – одна из фаз лунного цикла, которая длится около суток, и представляет собой максимальную степень освещенности лунного диска солнечным. Новолуние и полнолуние – основные точки лунного цикла, самые сильные и переходные. Новолуние – смерть старой Луны и рождение новой. Полнолуние – максимальный расцвет растущей Луны, период ее наивысшей силы.

Луна в астрологии символизирует все живое на Земле, и все процессы, протекающие в материальном мире. Поэтому фазы новолуния и полнолуния считаются мистическим точками месяца, которые можно использовать в достижении своих целей. А для этого необходимо знать точные даты и время этих точек.

Когда будет полная Луна в октябре

Итак, наблюдать полную Луну в октябре 2022 года мы будем 9 числа в полночь. А если точнее, то в 23:54 по московскому времени. Именно в это время степень освещенности Луны будет самой высокой. Вообще, все мы знаем, что полнолуние случается каждый месяц, и возникает логичный вопрос: «А есть ли различие между ними? Чем отличается одно полнолуние от другого?»

Эти отличия, конечно же, есть. И заключаются они в трех основных факторах:

- знаки зодиака, в которых происходит полнолуние (они каждый месяц разные);

- аспекты с другими планетами, которые формирует точка полнолуния (тоже разные);

- соединение точки полнолуния с Лунными узлами (если оно есть, то полнолуние превращается в затмение).

В октябре полнолуние произойдет на оси знаков Овен-Весы – Солнце будет в Весах, а Луна в Овне.

Сколько длится полнолуние в октябре 2022

Конечно, фаза полнолуния не исчерпывается одной минутой, и Луна будет полностью освещена Солнцем всю ночь с 9 на 10 октября. На полночь придется самая пиковая фаза, когда Луна становится точно напротив Солнца под углом в 180 градусов. Ну а вся фаза полнолуния целиком длится около суток. В октябре 2022 она начнется около полудня 9 октября и закончится после полудня 10 октября.

Как полнолуние в октябре повлияет на разные сферы жизни

Кадр из фильма "Дневник памяти"

Как мы уже говорили, полнолуние в октябре 2022 будет происходить в знаках Весов и Овна. В астрологии эти знаки связаны с личными отношениями. Поэтому, в первую очередь, полнолуние повлияет именно на сферу отношений и любви.

Полная Луна – это ее расцвет, реализация ее роста в течении первых двух фаз цикла. Это своеобразный результат и реализация потенциала. В этом суть энергетики полнолуния. Если мы применим это к сфере личной жизни, то получим реализацию какого-то потенциала, результат. Например, помолвка после нескольких месяцев/лет отношений. Или любой новый этап в отношениях: совместная жизнь, свадьба, или же, наоборот, развод. В том случае, если мысли и желания об этом зрели в течении последних шести месяцев.

Но к созиданию и примирению это полнолуние склоняет больше, так как оно в соединении с сильной Венерой в Весах. Это дополнительно усиливает знак Весов здесь, а он связан с партнерством, браком, компромиссами и примирением. Особенно это касается тех Весов и Овнов, которые родились с 8 по 10 октября, и с 8 по 10 апреля.

Также это полнолуние идеально для любых ритуалов, связанных с вопросами любви и брака. Если вы мечтаете встретить любовь или выйти замуж, то полночь 9 октября – самое время «помагичить» на эту тему. Например, можно зажечь розовую или оранжевую свечу (цвета любви) и погрузиться в визуализацию желаемого события.

Вторая сфера жизни, которая будет затронута полнолунием – имидж, красота, внешность. Это тоже сфера управления Венеры и знака Весов. Многие ощутят желание перемен в этих вопросах, и, возможно, решатся на них. Кто-то, наконец, пойдет в спортзал, кто-то – кардинально сменит имидж, а кто-то – запишется на курсы дизайна. Если почувствуете подобные порывы с 8 по 10 октября, то обязательно воплощайте их в жизнь! Это будет удачно, и надолго.

Влияние аспектов других планет к точке полнолуния

Кадр из фильма "Взрослая неожиданность"

Помимо Венеры, в полнолунии участвуют еще Марс и Сатурн, с которыми светила делают позитивные аспекты. Аспекты – это связи, которые формируют между собой планеты по ходу своего движения по орбите.

Итак, Марс и Сатурн в гармонии с точкой полнолуния: что это значит? Обе эти планеты в астрологии связаны с нашей работой, профессиональной деятельностью. А Луна во время полнолуния, в свою очередь, тоже находится в знаке Марса – в Овне. И эти факторы создают некое сильное гармоничное влияние на профессиональные и рабочие темы. Через энергию полнолуния происходит реализация планов, приходит результат усилий.

Например, вам может поступить хорошее предложение по работе. Или придет новость о том, что вас берут на работу. Или вы получите долгожданное повышение. Любые позитивные результаты в этой сфере.

В целом, полнолуние в октябре очень удачное, можно сказать, счастливое. Однако, не стоит забывать, что полная Луна все же создает повышенный эмоциональный фон, провоцирует перепады настроения. Если чувствуете, что эмоции захлестывают вас, то направьте их в творчество: хоть стихи пишите, хоть танцуйте, хоть пойте. Это поможет не наломать дров в отношениях с окружающими.