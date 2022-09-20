Что можно и что нельзя делать в новолуние 24 ноября

Рождение новой Луны в ноябре 2022 произойдет 24 числа ночью.

С точки зрения астрономии новолуние – это встреча ночного и дневного светил в одной точке эклиптики. А с точки зрения астрологии новолуние – это соединение Солнца и Луны в одном градусе одного знака зодиака. В ноябре они соединятся в знаке Стрельца.

Новолуние и полнолуние – самые важные фазы лунного цикла. Полнолуние – это апогей Луны, период ее суперсилы, ведь именно в полнолуние она полностью освещена Солнцем. А новолуние – скорее упадок, поскольку в это время на небе ее не видно. К тому же, рождению новой Луны всегда предшествует смерть старой, что является неким элементом кризиса в этой лунной фазе.

Именно из-за слабости Луны в этот период не рекомендуется начинать что-либо важное и новое. Есть риск, что начинания не получат помощи обстоятельств и постепенно сойдут «на нет».

Когда новая Луна в ноябре 2022

Точное время рождения новой Луны – 01:57 по Москве. Это момент самой критической фазы, когда старая Луна умирает и на ее месте сразу же рождается новая.

Из-за того, что Луна в астрологии тесно связана с нашим телом, жизненной энергией и здоровьем (особенно это касается женщин), то день новолуния также несет риски для здоровья. Снижается иммунитет, обостряются хронические заболевания, ощущается упадок сил. По этой причине в новолуние не стоит излишне нагружать организм, как физически, так и эмоционально.

Сколько длится новолуние в ноябре 2022

Новолуние, наряду с полнолунием, является самой короткой фазой лунного цикла. Оно длится около суток, в отличии от других фаз Луны. Всего лунных фаз шесть:

Новолуние

1 четверть (растущая Луна)

2 четверть (растущая Луна)

Полнолуние

3 четверть (убывающая Луна)

4 четверть (убывающая Луна)

Каждая из четвертей Луны длится около 13-14 суток, а новая и полная Луна – только одни сутки. В ноябре 2022 новолуние будет продолжаться с полудня 23 числа до 15:00 24 числа (время московское).

Фазы Луны в ноябре, в какие даты состоятся

1 ноября – 1 четверть растущей Луны

2-7 ноября – 2 четверть растущей Луны

8 ноября – полнолуние и лунное затмение

9-16 ноября – 3 четверть убывающей Луны

17-23 ноября – 4 четверть убывающей Луны

24 ноября – новолуние в знаке Стрельца

25-30 ноября – 1 четверть растущей Луны

Как новолуние в ноябре повлияет на разные сферы жизни

Чтобы трактовать влияние новолуния на нашу жизнь, посмотрим на его знак, прежде всего. Новолуние в знаке Стрельца, а Стрелец в астрологии связан с ростом, расширением, бизнесом, развитием, успехом, образованием и заграницей.

Соответственно, рождение новой Луны в этом знаке больше всего будет влиять на сферы образования и бизнеса. Это благоприятное время для планирования и формирования новых намерений в данных сферах жизни. Но! Пока не время воплощать их в жизнь, пусть зреют до полной Луны.

Если вы занимаетесь преподаванием или бизнесом, то новолуние повлияет позитивно на ваше дело: придаст новый импульс, подскажет блестящую идею (идеи – это тоже Стрелец, кстати), даст возможность роста и расширения.

Если же вы не связаны с подобной деятельностью, то новолуние в ноябре может проявить себя как начало некого нового цикла в теме Стрельца. К примеру, вы можете ощутить желание (и вскоре появится возможность) изучать иностранный язык. Или пойти получить второе высшее. Или, наконец, спланируете путешествие, о котором долго мечтали. А может быть даже переезд в другую страну. Все может быть, ведь Стрелец – знак удачи и возможностей, знак, не знающий препятствий и границ.

Особенно это касается самих Стрельцов, конечно же. А тех, кто еще и родились вблизи новолуния – с 23 по 25 ноября – и вовсе ожидает начало нового большого жизненного цикла. Так как новолуние в день рождения – большая редкость, и всегда говорит о каких-то глобальных переменах в жизни.

Влияние Луны в Стрельце на здоровье и красоту

Стрелец – знак всего большого, знак роста и расширения, потому как управляет им Юпитер - самая большая планета Солнечной системы. В связи с этим в период с 23 по 25 ноября стоит соблюдать меру в питании, дабы не стать больше и шире в прямом смысле слова. Стоит ограничить употребление жирной и сложной пищи, а также алкоголя.

Зато на Луне в Стрельце чаще обычного происходит зачатие. Потому что Луна – планета материнства, а Юпитер дает ей шанс и возможность развития. Так что используйте этот период, если планируете малыша.